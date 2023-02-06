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İslamiyet'te Sela'nın önemi! Sela ne zaman okunur? Sela anlamı nedir, neden okunur?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.02.2023 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023
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İslamiyet’te Sela’nın önemi! Sela ne zaman okunur? Sela anlamı nedir, neden okunur?

Türkiye, tarihinin en yıkıcı depremlerinden birini yaşadı. Kahramanmaraş'ta bu sabah 04.17'de meydana gelen ve en az 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 2921'e yükseldi. 15 bin 834 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, deprem nedeniyle vefat eden vatandaşlar için camilerde yatsı namazından önce sela okunacağını açıklamıştı. Vatandaşlar okunan selanın ardından "Sela ne zaman okunur?"," Sela anlamı nedir?" sorusunu sorgulamaya başladı. İşte, Sela'nın anlam ve önemi...

Türkiye, son dönemin en büyük deprem felaketini yaşadı. Bugün sabaha karşı yaşanan Kahramanmaraş depremi, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Elazığ, Hatay, Mersin, Osmaniye gibi çevre illerde de şiddetli bir şekilde hissedildi. Öte yandan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, deprem nedeniyle vefat eden vatandaşlar için camilerde yatsı namazından önce sela okunacağını, sonrasında da "Kur'an-ı Kerim ve Dua Programı" yapılacağını duyurdu. Sela sesini duyan vatandaşlar, Sela ne zaman okunur, anlamı nedir?" sorularını sorgulamaya başladı. İşte, İslamiyet'te büyük bir önem taşıyan Sela hakkında mera edilenler...

SELA NEDİR?

Sela, bazı özel günlerde ezandan önce veya kılınacak cenaze namazını haber vermek amacıyla camilerde okunur. Selanın amacı duyurmak, haberdar etmekdir.

İSLAMİYET'TE SELA'NIN ÖNEMİ

Sala, Hz. Peygamber'e (s.a.s.) selam ve övgüdür. Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde Hz. Peygamber'e (s.a.s.) çeşitli durumlarda salat-ü selam getirilmesi tavsiye edilmiş (Ahzab, 33/56; Tirmizi, Deavat, 66; Ebu Davud, Vitr, 23) ise de ne asr-ı saadette ne de ilk dönemlerde camilerde sala okunmuştur.

Bununla birlikte Kitap ve Sünnet'te Hz. Peygamber ve diğer peygamberlere salat getirilmesi örneklerine binaen örfümüzde değişik kalıplarda pek çok sala metni var olagelmiştir.

Sonuç itibarıyla dini açıdan özel önemi olan gün ve geceleri hatırlatmak, meydana gelen bir vefatı ve kılınacak cenaze namazını haber vermek amacıyla sala okunması, kültürel bir değer olarak kabul edilebilir ve bu yönüyle de dini açıdan herhangi bir sakınca taşımadığı söylenebilir.

ALİ ERBAŞ DUYURMUŞTU!

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, programı duyurduğu sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Deprem nedeniyle vefat eden kardeşlerimiz için ülkemizin dört bir yanındaki tüm camilerimizde yatsı ezanından yarım saat önce sala verilecek ve akabinde 'Kur'an-ı Kerim ve Dua Programı' icra edilecek. Ben de Kahramanmaraş Abdülhamid Han Camii'nde sala verip dua edeceğim inşallah"

DEPREMDE OKUNACAK DUA

Peygamber Efendimiz (SAV)'in kaza ve beladan korunmak için tavsiye ettiği dua:

"Bir kimse her gün sabah akşam şu duayı üç defa okursa, ona keza bela gelmez." (Ebu Davud, Edeb, 5/324;İbni Mâce, Dua, 3869)

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