Erzincan depremi ne zaman, kaç büyüklüğünde olmuştu? Erzincan depreminde kaç kişi hayatını kaybetti?

1939 ERZİNCAN DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Deprem sonucunda toplam 32.962 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 100.000 kişi de yaralanmıştır. Oluşan deprem neticesinde 116.720 bina yıkılmıştır. Dünyanın büyük depremleri arasında sayılan bu deprem Türkiye'nin en ciddi deprem felaketlerinden birisi olarak tarihe geçmiştir.