06 Şubat 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Erzincan depremi ne zaman, kaç büyüklüğünde olmuştu? Erzincan depreminde kaç kişi hayatını kaybetti?

Erzincan depremi ne zaman, kaç büyüklüğünde olmuştu? Erzincan depreminde kaç kişi hayatını kaybetti?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.02.2023
ABONE OL
Erzincan depremi ne zaman, kaç büyüklüğünde olmuştu? Erzincan depreminde kaç kişi hayatını kaybetti?

"Erzincan depremi ne zaman, kaç büyüklüğünde olmuştu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Son dakika haberlere göre AFAD, 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 7.6 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini duyurdu. Merkez üssünün Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6'lık depreme derinliği 7 km olarak açıklandı. Peki, Erzincan depremi ne zaman, kaç büyüklüğünde olmuştu? Erzincan depreminde kaç kişi hayatını kaybetti?

"Erzincan depremi ne zaman, kaç büyüklüğünde olmuştu? Erzincan depreminde kaç kişi hayatını kaybetti?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş depreminin 10 ilde birden şiddetli şekilde hissedildiği açıklandı. Can kaybı sayısı 1498'e ulaştı. Bugünkü deprem, 1939 yılında meydana gelen Erzincan depremini gündeme taşıdı. Peki, Erzincan depremi ne zaman, kaç büyüklüğünde olmuştu? Erzincan depreminde kaç kişi hayatını kaybetti?

1939 ERZİNCAN DEPREMİ ŞİDDETİ - BÜYÜKLÜĞÜ KAÇTI, KAÇ SANİYE SÜRDÜ?

26-27 Aralık 1939 tarihinde Erzincan'da oluşan depremin yüzey dalgası büyüklüğü 7,9 richter ölçeğine göre büyüklüğü 7,2 idi. Depremin süresi 52 saniye olmuştu.

1939 ERZİNCAN DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Deprem sonucunda toplam 32.962 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 100.000 kişi de yaralanmıştır. Oluşan deprem neticesinde 116.720 bina yıkılmıştır. Dünyanın büyük depremleri arasında sayılan bu deprem Türkiye'nin en ciddi deprem felaketlerinden birisi olarak tarihe geçmiştir.

Can kayıplarının fazla olmasını bir nedeni de zorlu kış şartlarından dolayı yardımların güç koşullar altında ulaşmasıdır. Deprem nedeniyle Karadeniz kıyısındaki Fatsa'da tsunami yaşanmıştır.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA