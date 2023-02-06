07 Şubat 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Deprem çantasında neler, hangi malzemeler olmalı? Deprem çantası nasıl hazırlanır, içinde neler olur?

Deprem çantasında neler, hangi malzemeler olmalı? Deprem çantası nasıl hazırlanır, içinde neler olur?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.02.2023
ABONE OL
Deprem çantasında neler, hangi malzemeler olmalı? Deprem çantası nasıl hazırlanır, içinde neler olur?

"Deprem çantasında neler, hangi malzemeler olmalı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Her an meydana gelebilecek depremlere karşı hazırlıklı olmalıyız. Bu hazırlıkların arasında sayılan deprem çantası, bugün Kahramanmaraş depreminin olmasıyla birlikte gündeme geldi. Peki, deprem çantasında neler, hangi malzemeler olmalı? Deprem çantası nasıl hazırlanır, içinde neler olur?

"Deprem çantasında neler, hangi malzemeler olmalı? Deprem çantası nasıl hazırlanır, içinde neler olur?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu hazırlıkların arasında sayılan deprem çantası, bugün Kahramanmaraş depreminin olmasıyla birlikte gündeme geldi. Peki, deprem çantasında neler, hangi malzemeler olmalı? Deprem çantası nasıl hazırlanır, içinde neler olur?

Deprem sonrası ilk 72 saatte, yardım ekipleri ulaşana kadar acil ihtiyaçlarınızı ve değerli evraklarınızı saklayacağınız bir Afet ve Acil Durum Çantası sizin ve sevdiklerinizin hayatını kurtarabilir.

Afetlerden hemen sonra ihtiyaç duyabileceğiniz malzemelerin bulunduğu bir Afet ve Acil Durum Çantanızın hazır ve ulaşılabilecek bir yerde olması önemlidir. Çanta, sorumlu olduğunuz kişi/kişiler (bebekler, yaşlılar, engelliler) ve varsa evcil hayvanlarınız için gerekli ihtiyaçları da içermelidir.

Bir afet sonrası yiyecek, içecek ve acil ihtiyaçları temin edebileceğiniz yerlere ulaşamayabilirsiniz. Küçük yaralanmalarınız varsa bunları kendiniz giderebilirsiniz. Bu tip durumlar için afet çantanızın içinde olması gerekenleri doğru belirleyip, çantanızı kolay ulaşacağınız bir yerde saklamanız çok önemlidir. Afet ve Acil Durum Çantası sadece evinizde, iş yerinizde değil okulunuzda, sınıfınızda da olmalıdır.

Bunun için öğretmeninizle birlikte ihtiyacınız olabilecek şeyleri belirleyip, çantanızı sınıfınızda öğretmeninizin kolay ulaşabileceği bir yerde saklamalısınız. Engelli bireylerin özel ihtiyaçlarıyla alakalı çantanızın içine eklemeniz gerekenleri de unutmamalısınız. İçinde bulunan yiyecek ve içecekleri düzenli olarak kontrol edip, bozulmadan nasıl saklamanız gerektiğini büyüklerinizden öğrenmelisiniz.

DEPREM ÇANTSI MALZEMELERİ NELER OLMALI?

Gıda

Yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen ve dayanıklı (çabuk bozulmayan) gıdalar (Konserve, kuru meyveler, tahin–pekmez, meyve suyu, vb.).

Önemli belge fotokopileri

Önemli belge fotokopileri

Kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)

Tapu, sigorta, ruhsat belgeleri

Zorunlu Deprem Poliçesi

Diplomalar

Pasaport, banka cüzdanı vb.

Diğer (evcil hayvan sağlık karnesi, vb.)

Giyecekler

İç çamaşırı

Çorap

Yağmurluk

İklime uygun giysiler

Su

Her bir aile üyesi düşünülerek yeterli içme suyu alınmalı.

Hijyen malzemeler

Sabun ve Dezenfektanlar

Diş fırçası ve macunu

Islak mendil

Tuvalet kâğıdı

Hijyenik ped

Diğer malzemeler

İlk yardım çantası

Uyku tulumu veya battaniye

Çakı, düdük, küçük makas

Kâğıt, kalem

Pilli radyo, el feneri ve yedek piller (dayanıklı/uzun ömürlü pil seçilmeli)

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA