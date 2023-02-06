Deprem çantasında neler, hangi malzemeler olmalı? Deprem çantası nasıl hazırlanır, içinde neler olur?
"Deprem çantasında neler, hangi malzemeler olmalı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Her an meydana gelebilecek depremlere karşı hazırlıklı olmalıyız. Bu hazırlıkların arasında sayılan deprem çantası, bugün Kahramanmaraş depreminin olmasıyla birlikte gündeme geldi. Peki, deprem çantasında neler, hangi malzemeler olmalı? Deprem çantası nasıl hazırlanır, içinde neler olur?
"Deprem çantasında neler, hangi malzemeler olmalı? Deprem çantası nasıl hazırlanır, içinde neler olur?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu hazırlıkların arasında sayılan deprem çantası, bugün Kahramanmaraş depreminin olmasıyla birlikte gündeme geldi. Peki, deprem çantasında neler, hangi malzemeler olmalı? Deprem çantası nasıl hazırlanır, içinde neler olur?
Deprem sonrası ilk 72 saatte, yardım ekipleri ulaşana kadar acil ihtiyaçlarınızı ve değerli evraklarınızı saklayacağınız bir Afet ve Acil Durum Çantası sizin ve sevdiklerinizin hayatını kurtarabilir.
Afetlerden hemen sonra ihtiyaç duyabileceğiniz malzemelerin bulunduğu bir Afet ve Acil Durum Çantanızın hazır ve ulaşılabilecek bir yerde olması önemlidir. Çanta, sorumlu olduğunuz kişi/kişiler (bebekler, yaşlılar, engelliler) ve varsa evcil hayvanlarınız için gerekli ihtiyaçları da içermelidir.
Bir afet sonrası yiyecek, içecek ve acil ihtiyaçları temin edebileceğiniz yerlere ulaşamayabilirsiniz. Küçük yaralanmalarınız varsa bunları kendiniz giderebilirsiniz. Bu tip durumlar için afet çantanızın içinde olması gerekenleri doğru belirleyip, çantanızı kolay ulaşacağınız bir yerde saklamanız çok önemlidir. Afet ve Acil Durum Çantası sadece evinizde, iş yerinizde değil okulunuzda, sınıfınızda da olmalıdır.
Bunun için öğretmeninizle birlikte ihtiyacınız olabilecek şeyleri belirleyip, çantanızı sınıfınızda öğretmeninizin kolay ulaşabileceği bir yerde saklamalısınız. Engelli bireylerin özel ihtiyaçlarıyla alakalı çantanızın içine eklemeniz gerekenleri de unutmamalısınız. İçinde bulunan yiyecek ve içecekleri düzenli olarak kontrol edip, bozulmadan nasıl saklamanız gerektiğini büyüklerinizden öğrenmelisiniz.
DEPREM ÇANTSI MALZEMELERİ NELER OLMALI?
Gıda
Yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen ve dayanıklı (çabuk bozulmayan) gıdalar (Konserve, kuru meyveler, tahin–pekmez, meyve suyu, vb.).
Önemli belge fotokopileri
Önemli belge fotokopileri
Kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)
Tapu, sigorta, ruhsat belgeleri
Zorunlu Deprem Poliçesi
Diplomalar
Pasaport, banka cüzdanı vb.
Diğer (evcil hayvan sağlık karnesi, vb.)
Giyecekler
İç çamaşırı
Çorap
Yağmurluk
İklime uygun giysiler
Su
Her bir aile üyesi düşünülerek yeterli içme suyu alınmalı.
Hijyen malzemeler
Sabun ve Dezenfektanlar
Diş fırçası ve macunu
Islak mendil
Tuvalet kâğıdı
Hijyenik ped
Diğer malzemeler
İlk yardım çantası
Uyku tulumu veya battaniye
Çakı, düdük, küçük makas
Kâğıt, kalem
Pilli radyo, el feneri ve yedek piller (dayanıklı/uzun ömürlü pil seçilmeli)
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- Deprem çantasında neler, hangi malzemeler olmalı? Deprem çantası nasıl hazırlanır, içinde neler olur?
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