Togg'da öncelikle ön sipariş fırsatı başladı! NFT açık artırması ile sahip olma imkanı

Togg almak isteyenler için öncelikli ön sipariş hakkı sunan NFT açık artırması saat 19.23 itibarıyla başladı. “100. Yıl Özel Seri” Togg Akıllı Cihazları için ön siparişe katılma ve teslim alma sıralamasını belirleme hakkı sağlayacak 2023 adetlik NFT koleksiyonunun açık artırması için şimdiden 20 bine yakın kişi Trumore uygulaması üzerinden "cüzdanını" hazırladı. İşte detaylar...