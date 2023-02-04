Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul’da bazı metro seferler yapılamıyor

Ozan Türkalp ise metro çalışmadığı için Yenikapı'ya otobüsle gideceğini belirterek, "Yarım saatten fazladır bekliyorum. İnsanları burada bekletiyorlar. Yenikapı'da bir arıza varmış, öyle diyorlar. Şu an Yenikapı'ya gideceğim hem işe geç kalıyorum hem de burada böyle zulüm çekiyorum." diye konuştu.

Serra Top da anonsların yetersiz olduğunu ve kendilerine bilgi verilmediğini dile getirerek, "Yenikapı'ya aktarma yapacağım. Hastam var, hastaneye yetişeceğim. Hiçbir şekilde içeride anons geçmiyor. Anonslar yetersiz ve bilgi verilmiyor. Şu an Yenikapı'ya aktarma yapabilmek için otobüs bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DA VAPUR SEFERLERİNE LODOS ENGELİ

İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle bazı vapur seferlerinin yapılamadığı bildirildi.

Şehir Hatları'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Maltepe-Adalar ve Beşiktaş-Adalar seferlerinin hava muhalefeti (lodos) nedeniyle yapılamadığı duyuruldu.

Lodos sebebiyle seferlerde iptaller ve gecikmeler yaşanabildiği, anlık güncellenen iptal seferlerin, "https://sehirhatlari.istanbul/tr/iptal-seferler" sayfasından öğrenilebileceği belirtildi.