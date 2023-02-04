Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul'da bazı metro seferler yapılamıyor
Son dakika haberi... İstanbul'da teknik arıza nedeniyle Aksaray-Atatürk Havalimanı ve Aksaray-Kirazlı istasyonları arasındaki metro seferlerinin yapılamadığı bildirildi.
Metro İstanbul'un Twitter hesabından saat 10.59'da yapılan açıklamada, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'ndaki teknik bir arıza nedeniyle seferlerin Aksaray-Atatürk Havalimanı ve Aksaray-Kirazlı istasyonları arasında yapılamadığı duyuruldu.
Sefer yapılamayan Aksaray-Yenikapı arasında İETT otobüsleri ile ücretsiz ring seferi yapıldığı belirtilse de Aksaray metro istasyonu ile Yenikapı metro istasyonunda yoğunluk oluştu. Aksaray'da otobüslere binmek için bekleyen vatandaşlar, metrodaki teknik arızanın saatlerdir giderilmemesine tepki gösterdi.
Aksaray metro durağında bekleyişini sürdüren yolculardan Yunus Emre Edirneli, "Sanırım metroda sıkıntılar olmuş. Biz de şimdi otobüs bekliyoruz. Otobüsle Kadıköy'e gideceğiz. Önce Yenikapı'ya geçeceğiz, ondan sonra da yolumuzu bulmaya çalışacağız. Çünkü buraları bilmiyoruz. 15-20 dakikadır bekliyoruz, çok sıra var." dedi.
Ozan Türkalp ise metro çalışmadığı için Yenikapı'ya otobüsle gideceğini belirterek, "Yarım saatten fazladır bekliyorum. İnsanları burada bekletiyorlar. Yenikapı'da bir arıza varmış, öyle diyorlar. Şu an Yenikapı'ya gideceğim hem işe geç kalıyorum hem de burada böyle zulüm çekiyorum." diye konuştu.
Serra Top da anonsların yetersiz olduğunu ve kendilerine bilgi verilmediğini dile getirerek, "Yenikapı'ya aktarma yapacağım. Hastam var, hastaneye yetişeceğim. Hiçbir şekilde içeride anons geçmiyor. Anonslar yetersiz ve bilgi verilmiyor. Şu an Yenikapı'ya aktarma yapabilmek için otobüs bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
İSTANBUL'DA VAPUR SEFERLERİNE LODOS ENGELİ
İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle bazı vapur seferlerinin yapılamadığı bildirildi.
Şehir Hatları'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Maltepe-Adalar ve Beşiktaş-Adalar seferlerinin hava muhalefeti (lodos) nedeniyle yapılamadığı duyuruldu.
Lodos sebebiyle seferlerde iptaller ve gecikmeler yaşanabildiği, anlık güncellenen iptal seferlerin, "https://sehirhatlari.istanbul/tr/iptal-seferler" sayfasından öğrenilebileceği belirtildi.
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