Uçuk seferleri iptal mi, ertelendi mi son dakika 2023? 4-5-6 Şubat hangi uçak seferleri iptal edildi? Açıklama geldi...
"Uçuk seferleri iptal mi, ertelendi mi son dakika 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yurdun birçok kesimine gelen kar yağışı uyarıları sonrası, THY'den yolcularına uyarı geldi. Beklenen olumsuz hava şartları dolayısıyla yarın İstanbul Havalimanı kalkış-varışlı uçuşların yetkili makamların kısıtlama kararı çerçevesinde iptal edilebileceği belirtildi. Peki, Uçuk seferleri iptal mi, ertelendi mi son dakika 2023? Hangi uçak seferleri iptal edildi?
"Uçuk seferleri iptal mi, ertelendi mi son dakika 2023? Hangi uçak seferleri iptal edildi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yurdun birçok kesimine gelen kar yağışı uyarıları sonrası, THY'den yolcularına uyarı geldi. Beklenen olumsuz hava şartları dolayısıyla yarın İstanbul Havalimanı kalkış-varışlı uçuşların yetkili makamların kısıtlama kararı çerçevesinde iptal edilebileceği belirtildi. Peki, Uçuk seferleri iptal mi, ertelendi mi son dakika 2023? Hangi uçak seferleri iptal edildi?
THY'DEN HAVA ŞARTLARI UYARISI!
Türk Hava Yolları(THY), 5 Şubat Pazar günü İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları dolayısıyla İstanbul kalkışlı ve varışlı seyahati bulunan yolcuları uyardı.
THY'den yapılan açıklamada, beklenen hava muhalefeti nedeniyle yarın İstanbul Havalimanı kalkış-varışlı uçuşların yetkili makamların kısıtlama kararı çerçevesinde iptal edilebileceği belirtilerek, yolcuların uçuşlarıyla ilgili güncel bilgiye uçuş sorgulama ekranları üzerinden uçuş numaralarını veya parkur bilgilerini girerek ulaşabilecekleri, uçuşlara ilişkin yolcuların hakları yine aynı sayfadan öğrenebilecekleri ifade edildi.
HANGİ UÇAK SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ?
Uçuşunuzun durumunu sorgulamak veya değişiklik işlemleriniz için http://bit.ly/AJ-UcusSorgu adresini ziyaret edebilirsiniz.
İSTANBUL HAVALİMANI UÇAK SEFERLERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
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