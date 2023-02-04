Uçuk seferleri iptal mi, ertelendi mi son dakika 2023? 4-5-6 Şubat hangi uçak seferleri iptal edildi? Açıklama geldi...

"Uçuk seferleri iptal mi, ertelendi mi son dakika 2023? Hangi uçak seferleri iptal edildi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yurdun birçok kesimine gelen kar yağışı uyarıları sonrası, THY'den yolcularına uyarı geldi. Beklenen olumsuz hava şartları dolayısıyla yarın İstanbul Havalimanı kalkış-varışlı uçuşların yetkili makamların kısıtlama kararı çerçevesinde iptal edilebileceği belirtildi. Peki, Uçuk seferleri iptal mi, ertelendi mi son dakika 2023? Hangi uçak seferleri iptal edildi?