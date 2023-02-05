6 Şubat Pazartesi hangi illerde okullar tatil olacak? Pazartesi günü okullar tatil olacak mı? Tatil olan iller listesi...

"Pazartesi günü okullar tatil olacak mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yurdun birçok kesimi kar yağışının etkisi altında. Şubat ayıyla beraber ülke genelinde düşen sıcaklıklar birçok ilimizi beyaz örtüyle buluşturdu. Öte yandan Pazartesi günü sömestr sona eriyor ve okullar ikinci dönemde eğitimlerine kaldığı yerden devam edecek. Peki, Pazartesi günü okullar tatil olacak mı? 6 Şubat Pazartesi hangi illerde okullar tatil olacak? Tatil olan iller listesi...