6 Şubat Pazartesi hangi illerde okullar tatil olacak? Pazartesi günü okullar tatil olacak mı? Tatil olan iller listesi...
"Pazartesi günü okullar tatil olacak mı? 6 Şubat Pazartesi hangi illerde okullar tatil olacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İstanbul dahil birçok ilimizde Pazartesi günü şiddetli kar uyarıları geçildi. Öte yandan okullardaki sömestr tatili 6 Şubat tarihinde sona eriyor. Peki, Pazartesi günü okullar tatil olacak mı? 6 Şubat Pazartesi hangi illerde okullar tatil olacak? Tatil olan iller listesi...
"Pazartesi günü okullar tatil olacak mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yurdun birçok kesimi kar yağışının etkisi altında. Şubat ayıyla beraber ülke genelinde düşen sıcaklıklar birçok ilimizi beyaz örtüyle buluşturdu. Öte yandan Pazartesi günü sömestr sona eriyor ve okullar ikinci dönemde eğitimlerine kaldığı yerden devam edecek. Peki, Pazartesi günü okullar tatil olacak mı? 6 Şubat Pazartesi hangi illerde okullar tatil olacak? Tatil olan iller listesi...
6 ŞUBAT 2023 PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ, HANGİ İLLERDE?
Okulların tatil edilmesiyle ilgili henüz valiliklerden bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili İstanbul Valiliği başta olmak üzere diğer illerin valiliklerinden kar tatili duyuruları takip ediliyor.
Okullarda kar tatili olması durumunda haberimizdeki yerini alacak.
Öte yandan yurt genelinde beklenen kar yağışına karşı peş peşe uyarılar gelmeye devam ediyor.
İstanbul'da Cumartesi akşam saatlerinden itibaren başlayacak kar yağışı, pazar günü etkisini artacak.
Pazar günü sıcakların 0 derecenin altında hissedileceği tahmin ediliyor.
AKOM'DAN İSTANBUL'A FIRTINA VE KAR UYARISI
AKOM'dan yapılan açıklamada, pazar günü sabah saatlerinden itibaren soğuk havanın etkisine girecek İstanbul'da, Perşembe gününe kadar aralıklarla kar yağışı beklendiği belirtildi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, megakentte hafta sonu beklenen yağışlarla ilgili açıklamada bulundu. Yerlikaya, "Cumartesi ve Pazar günü karla karışık yağmur beklenmektedir. Lütfen tedbirli ve dikkatli olalım" ifadelerini kullandı.
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
İSTANBUL °C, 8°C
Çok bulutlu, öğlen ve gece saatlerinden yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu
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