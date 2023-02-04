Deprem mi oldu son dakika? Az önce deprem nerede oldu? AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi!
Ülkemiz deprem kuşağında olduğu için her an yer sarsıntıları ile karşılaşabiliyoruz. Bu anlamda AFAD- KANDİLLİ son depremler listesini sayfamızda paylaştık. Eğer deprem olursa, zemin ve birinci katlar riskli katlardır, deprem sırasında 5-6 saniyede mekan terk edilebiliyorsa mutlaka terk edilmesi gereklidir. Peki az önce deprem nerede oldu? İşte AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi!
Deprem mi oldu son dakika? AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi sayfamızda yer alıyor. Uykuda deprem olursa ve yataktan kalkmak güç olursa şiltenin altına girin. Varsa masanın altına girin ve çök-kapan-tutun hareketi ile üzerinize düşen eşyadan korunun. Kapılara yakın devrilebilecek eşya koymayın; depremde devrilebilir ve dışarı çıkmak güçleşebilir. Merdiven, asansör veya balkonlara gitmeyin. Binanın sallanma durumu, sağlamlığına bağlı olarak değişebilir. Binaların çok sallanması yıkılacağı anlamına gelmez. Yapının sağlam olması veya yeni olması deprem için oldukça önemlidir. Eski binalar depreme çok fazla mukavemet gösteremiyor.
Deprem Mi Oldu Son Dakika? AFAD- KANDİLLİ Son Depremler Listesi!
DEGIRMENDERE-ERENLER (SAKARYA)
02.02.2023, 23:25:42 TSİ
Büyüklük: 3.0
Derinlik: 13.9 km
SON DEPREMLER
2023.02.02 23:29:49 40.6568 30.4505 11.0 -.- 2.0 -.- DEGIRMENDERE-ERENLER (SAKARYA) İlksel
2023.02.02 23:25:42 40.6672 30.4430 13.9 -.- 3.2 3.0 DEGIRMENDERE-ERENLER (SAKARYA) İlksel
2023.02.02 23:23:10 39.3692 26.2200 13.1 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.02.02 23:12:48 40.6665 30.4687 4.0 -.- 1.3 -.- KAYALARMEMDUHIYE-ERENLER (SAKARYA) İlksel
2023.02.02 23:08:40 40.6620 30.4383 15.7 -.- 3.3 3.0 DEGIRMENDERE-ERENLER (SAKARYA) İlksel
2023.02.02 22:10:37 40.6585 30.4383 15.1 -.- 1.5 -.- DEGIRMENDERE-ERENLER (SAKARYA) İlksel
2023.02.02 20:51:20 38.9803 27.8732 9.5 -.- 1.4 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2023.02.02 20:28:10 34.4575 23.8300 14.2 -.- 3.3 3.3 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2023.02.02 19:03:54 38.3875 30.4533 3.5 -.- 2.5 -.- YIPRAK-DINAR (AFYONKARAHISAR) İlksel
2023.02.02 18:22:31 39.6423 39.8373 2.3 -.- 1.8 -.- PINARLIKAYA-UZUMLU (ERZINCAN) İlksel
2023.02.02 16:20:50 37.6592 30.6760 8.0 -.- 2.0 -.- CAMLIDERE-AGLASUN (BURDUR) İlksel
2023.02.02 16:02:24 38.0657 42.5312 11.9 -.- 2.6 -.- BOLUKLU-HIZAN (BITLIS) İlksel
2023.02.02 15:26:42 39.1195 27.4627 0.0 -.- 1.4 -.- HAMZAHOCALI-KINIK (IZMIR) İlksel
2023.02.02 15:02:30 37.7492 36.2552 14.6 -.- 1.4 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.02 13:58:10 37.7473 30.6575 6.4 -.- 1.4 -.- SAVKOY-(ISPARTA) İlksel
2023.02.02 13:26:54 36.8885 27.7740 7.3 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.02.02 13:21:47 39.4230 43.3690 27.6 -.- 2.2 -.- YANKAYA-TASLICAY (AGRI) İlksel
2023.02.02 13:12:16 40.7738 30.5847 67.9 -.- 1.4 -.- TURKORMANKOY-AKYAZI (SAKARYA) İlksel
2023.02.02 12:36:53 38.8458 44.4238 10.8 -.- 2.8 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2023.02.02 11:03:55 36.8488 28.0430 70.8 -.- 2.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.02.02 10:54:43 36.5113 39.7427 11.9 -.- 2.8 -.- SURIYE İlksel
2023.02.02 10:52:42 35.7488 28.6475 17.7 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2023.02.02 10:12:41 40.3733 33.0752 11.1 -.- 2.0 -.- OKCULAR-CUBUK (ANKARA) İlksel
2023.02.02 09:51:25 39.0030 27.5890 3.7 -.- 1.3 -.- SULEYMANKOY-AKHISAR (MANISA) İlksel
2023.02.02 09:35:45 39.1692 44.5208 2.6 -.- 1.9 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2023.02.02 09:01:48 37.8490 45.4523 10.5 -.- 3.3 -.- IRAN İlksel
2023.02.02 08:25:36 38.3365 27.1998 3.6 -.- 2.3 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.02.02 07:53:12 38.2160 39.1160 5.0 -.- 1.5 -.- KARAKAYA-CUNGUS (DIYARBAKIR) İlksel
2023.02.02 07:37:25 39.0355 28.6047 5.6 -.- 1.5 -.- YESILOBA-DEMIRCI (MANISA) İlksel
2023.02.02 07:34:17 39.1488 28.6798 23.7 -.- 0.9 -.- YENIKOY-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2023.02.02 06:55:15 40.6652 30.4328 7.4 -.- 2.1 -.- DEGIRMENDERE-ERENLER (SAKARYA) İlksel
2023.02.02 06:52:54 39.3790 26.2672 11.2 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.02.02 06:28:34 37.7000 30.2862 15.9 -.- 1.7 -.- BURDUR İlksel
2023.02.02 06:12:29 38.3518 39.3723 5.0 -.- 1.4 -.- UCLERCE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2023.02.02 06:09:12 39.0500 28.6222 5.3 -.- 2.5 -.- ORUCULER-DEMIRCI (MANISA) İlksel
2023.02.02 05:55:50 40.8003 30.9800 5.1 -.- 1.1 -.- YAZLIK-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2023.02.02 05:51:13 39.0380 28.6183 9.1 -.- 1.9 -.- YESILOBA-DEMIRCI (MANISA) İlksel
2023.02.02 05:43:06 39.0357 28.5840 5.0 -.- 3.1 3.0 YESILOBA-DEMIRCI (MANISA) İlksel
2023.02.02 05:40:09 36.5150 27.6807 5.7 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2023.02.02 05:36:41 38.5147 45.0623 8.1 -.- 1.9 -.- IRAN İlksel
2023.02.02 05:21:32 39.3095 33.4752 7.8 -.- 1.6 -.- IKIZLER-KAMAN (KIRSEHIR) İlksel
2023.02.02 05:06:57 38.1553 39.3580 1.4 -.- 1.0 -.- KUYU-CERMIK (DIYARBAKIR) İlksel
2023.02.02 04:49:34 40.4273 28.0235 11.8 -.- 2.0 -.- KARSIYAKA-ERDEK (BALIKESIR) İlksel
2023.02.02 04:35:42 38.3678 28.0083 12.0 -.- 1.4 -.- ARTICAK-ODEMIS (IZMIR) İlksel
2023.02.02 04:24:50 39.3580 26.2398 17.3 -.- 1.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.02.02 04:06:57 39.3682 26.2570 15.0 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.02.02 04:06:25 35.3672 26.8015 3.0 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.02.02 03:59:29 39.0255 28.6292 17.1 -.- 1.6 -.- IMRENLER-DEMIRCI (MANISA) İlksel
2023.02.02 03:48:51 39.0050 28.6833 10.8 -.- 0.8 -.- YIGITLER-DEMIRCI (MANISA) İlksel
2023.02.02 03:46:05 39.0217 28.6405 10.1 -.- 1.3 -.- IMRENLER-DEMIRCI (MANISA) İlksel
2023.02.02 03:43:12 39.0042 28.6003 16.3 -.- 1.3 -.- IMRENLER-DEMIRCI (MANISA) İlksel
2023.02.02 03:17:57 35.6932 25.4863 9.5 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
GECE UYURKEN DEPREM OLURSA NE YAPMALIYIZ?
Uykuda deprem olursa ve yataktan kalkmak güç olursa şiltenin altına girin. Varsa masanın altına girin ve çök-kapan-tutun hareketi ile üzerinize düşen eşyadan korunun. Kapılara yakın devrilebilecek eşya koymayın; depremde devrilebilir ve dışarı çıkmak güçleşebilir. Merdiven, asansör veya balkonlara gitmeyin.
DEPREMDE BİNANIN SALLANMASI İYİ Mİ?
Binanın sallanma durumu, sağlamlığına bağlı olarak değişebilir. Binaların çok sallanması yıkılacağı anlamına gelmez. Yapının sağlam olması veya yeni olması deprem için oldukça önemlidir. Eski binalar depreme çok fazla mukavemet gösteremiyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Açık Lise kayıt yenileme tarihleri ne zaman? 2022-2023 Yılı AÖL kayıt ücreti ne kadar, kaç TL? MEB açık lise kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır?
- Cemre ilk neye düşer? Havaya, suya, toprağa ne zaman düşecek? Cemre nedir? 2023 CEMRE TARİHLERİ
- Ünal Çetin kimdir, neden tutuklandı? Kaç yaşında, nereli? Gökçeada Belediyesi'nde ne oldu? Gökçeada Belediyesi hangi partiden?
- ATEŞ KUŞLARI ATV İZLE | 3 Şubat Cuma Ateş Kuşları 4. bölümünde neler yaşandı? Köksüzler yakayı ele verdi!
- Casus Balon nedir, ne işe yarar? Özellikleri neler? Kaç metre yükseğe çıkabiliyor? Çin casus balonu neyi gözetliyor?
- Zamlı 65 yaş aylığı 2023 ÖDEME TAKVİMİ | Tutarlar Yenilendi! Şubat ayı YAŞLILIK MAAŞI yattı mı, ne zaman yatacak? Şartları neler? Kimler alabiliyor?
- EYT'de Sigorta Girişi+PRİM FORMÜLÜ AÇIĞA ÇIKTI! 5.000-5.150-5.225-5.450-5.750-5.900 gün... Erkek/kadın ayrı ayrı hesaplandı!
- 50.000 TL ihtiyaç kredisine 24-36 ay vadeyle aylık 2.566, 2.659 TL'lik ÖDEME İMKANI! O Bankalar FAİZ oranlarını güncelledi! Piyasalar Sarsıldı!
- 2. el fiyatına 2023 sıfır model Yeni Sandero müjdesi! ÖTV muafiyeti kampanyasıyla 319.444 TL'den satılacak!
- İşi olan da olmayan da fark alacak! İşçiye 10.008 TL işsize 7.945 TL! Hesaplar baştan sona değişti! Tıkla maaşını öğren
- İslam Memiş AÇIKLADI: Altın SON FIRSATI Verebilir! Alım için FİYAT ARALIĞI belli oldu! 3 Şubat gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları
- Doğal gaz desteği ödemeleri başladı mı, ne zaman? 2023 doğal gaz destek ödemesi zamlanacak, artacak mı? TC kimlik numarasına göre...