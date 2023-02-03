Paraguay'dan flaş Türkiye açıklaması! Öncülüğü çok önemli
Maidana ve Paraguay Temsilciler Meclisi Birinci Başkan Yardımcısı Angel Mariano Paniagua, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşındaki arabulucuğu ve tahıl krizi anlaşması hakkında konuştu. Türkiye'nin öncülüğünün önemli olduğunu vurgulayan Paniagua, "Bugün özgür ve gelişmiş bir ülke olan Türkiye'nin başarısını kutluyorum" dedi.
Paraguay-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Derlis Maidana, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle sağlanan Tahıl Koridoru Anlaşması'nın ve Türkiye'nin Rusya-Ukrayna arasındaki arabuluculuk rolünün çok önemli olduğunu belirterek "Bu anlamda Afrika'ya da ulaşacak olan tahılların çok önemli olduğunu biliyoruz. Bu, barış ve insanlık adına çok önemli bir çalışma." dedi.
Türkiye'ye birkaç günlük ziyaret gerçekleştiren Maidana ve Paraguay Temsilciler Meclisi Birinci Başkan Yardımcısı Angel Mariano Paniagua, buradaki temaslarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Paraguay-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Maidana, Türk milletvekillerinin haziranda Paraguay'a yaptığı ziyareti takiben bu ziyareti gerçekleştirdiklerini belirtti.
Maidana, ilk olarak Türkiye-Paraguay Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Yücel Menekşe ile bir araya geldiklerini, turizm ve eğitim alanlarındaki potansiyel ihtiyaçlar üzerine konuştuklarını dile getirdi.
Kapadokya'yı ziyaret ettiklerini ve Türkiye yemeklerini tattıklarını kaydeden Maidana, daha sonra Ankara'da Anıtkabir'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktıklarını söyledi.
Maidana, "Bugün özgür ve gelişmiş bir ülke olan Türkiye'nin başarısını kutluyorum." dedi.
Daha sonra TBMM'de Türkiye-Paraguay Dostluk Grubuyla bir toplantı yaptıklarını ve fikir alışverişinde bulunduklarını kaydeden Maidana, ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un kendilerini kabul ettiğini ifade etti.
"PARAGUAY'A DİREKT UÇUŞ FIRSATLARINDAN BAHSETTİK"
Maidana, TBMM Başkanı Şentop'un Türkiye'nin Güney Amerika'da yaptığı yatırımlar konusunda kendilerini bilgilendirdiğini belirterek "Türk Hava Yolları'nın ilk olarak kargo, sonra da yolcu olmak üzere Paraguay'a direkt uçuş fırsatlarından bahsettik." dedi.
Maidana, Şentop'u Paraguay'a davet ettiklerini aktardı.
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil ile de görüşme yaptıklarını kaydeden Maidana, "Paraguay'daki etin Türkiye'de satılabilmesi için hangi gerekliliklerin olduğunu ve neler yapılabileceğini kendisiyle görüştük. Küçükbaş hayvan, mısır, pirinç alanında Paraguay ile Türkiye arasında nasıl bir ticaret yapabileceğimizi konuştuk." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Maidana, Nevşehir'de kendilerini Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'in dostane bir şekilde karşıladığını belirterek bir iş kahvaltısı yaptıklarını ve valilik binasını ziyaret ettiklerini söyledi.
Maidana, bu yıl iki ülkede de seçimler olduğuna dikkati çekerek seçimlerden sonra da hızlı bir şekilde çalışmalarına devam edeceklerini dile getirdi.
"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÖNCÜLÜĞÜNDE YAPILAN TAHIL ANLAŞMASI VE ARABULUCULUK ÇOK ÖNEMLİ"
İki ülke halklarının birbirini daha yakından tanıması için neler yapılabileceğine ilişkin Maidana, "Sadece turizm anlamında değil, gastronomi, eğitim ve sağlık alanında da çalışmalar yürütülebilir. (Paraguaylı) 6 öğrencinin burada eğitim aldığını biliyorum." dedi.
Maidana, Türkiye-Paraguay Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Menekşe ve Paraguay Temsilciler Meclisi Birinci Başkan Yardımcısı Angel Paniagua ile ilişkileri geliştirmek adına ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını belirterek "Bu tarz iletişimlerin iki ülke adına çok iyi olduğunu biliyoruz ve daha da gelişeceğine inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.
Türkiye'nin Rusya-Ukrayna arasındaki arabulucu rolü ve Tahıl Koridoru Anlaşması'nın sağlanmasındaki çabalarına da değinen Maidana, "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan öncülüğünde yapılan bu tahıl anlaşması ve arabuluculuk çok önemli bir şey. Tüm ülkeler olarak kendilerini alkışlıyoruz. Çünkü barışı sağlamaya yönelik bir çaba içeriyor. Bu anlamda Afrika'ya da ulaşacak olan tahılların çok önemli olduğunu biliyoruz. Bu, barış ve insanlık adına çok önemli bir çalışma." diye konuştu.
"TÜRKİYE İLE YOĞUNLAŞTIĞIMIZ YENİ PROJELER MEVCUT"
Paraguay Temsilciler Meclisi Birinci Başkan Yardımcısı Paniagua da misafirperverlikleri için Türk milletine teşekkür ederek Türk halkının, kendilerini çok iyi karşıladıklarını söyledi.
Bu ziyaretin ikili ilişkilere olumlu etkisine dikkati çeken Paniagua, "Bu ziyaretin Türkiye-Paraguay arasındaki dostluğu geliştireceğinden eminim. Türkiye devletine olan ilgimizi sizlere göstermek ve iki ülke arasındaki ilişkileri kalıcı hale getirmek, sağlamlaştırmak adına burada olduğumuzu söylemek istiyorum. Türkiye ile yoğunlaştığımız yeni projeler mevcut." dedi.
Paniagua, Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Ceferino Valdez'in çalışmalarından dolayı Paraguay'ın Türkiye'de çok iyi bir şekilde temsil edildiğini belirterek "(Bu ziyaretin) Paraguay-Türkiye arasında daha güçlü bir kardeşliğin başlangıç noktası olduğunu söylemek istiyorum." ifadesini kullandı.
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