Paraguay’dan flaş Türkiye açıklaması! Öncülüğü çok önemli

"PARAGUAY'A DİREKT UÇUŞ FIRSATLARINDAN BAHSETTİK"

Maidana, TBMM Başkanı Şentop'un Türkiye'nin Güney Amerika'da yaptığı yatırımlar konusunda kendilerini bilgilendirdiğini belirterek "Türk Hava Yolları'nın ilk olarak kargo, sonra da yolcu olmak üzere Paraguay'a direkt uçuş fırsatlarından bahsettik." dedi.

Maidana, Şentop'u Paraguay'a davet ettiklerini aktardı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil ile de görüşme yaptıklarını kaydeden Maidana, "Paraguay'daki etin Türkiye'de satılabilmesi için hangi gerekliliklerin olduğunu ve neler yapılabileceğini kendisiyle görüştük. Küçükbaş hayvan, mısır, pirinç alanında Paraguay ile Türkiye arasında nasıl bir ticaret yapabileceğimizi konuştuk." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Maidana, Nevşehir'de kendilerini Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'in dostane bir şekilde karşıladığını belirterek bir iş kahvaltısı yaptıklarını ve valilik binasını ziyaret ettiklerini söyledi.

Maidana, bu yıl iki ülkede de seçimler olduğuna dikkati çekerek seçimlerden sonra da hızlı bir şekilde çalışmalarına devam edeceklerini dile getirdi.