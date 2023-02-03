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Son dakika: Hudut Kartallarından geçiş yok! Yurt dışına kaçmaya çalışan 11 şüpheli yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.02.2023
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Son dakika: Hudut Kartallarından geçiş yok! Yurt dışına kaçmaya çalışan 11 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Bulgaristan’dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 7'sinin FETÖ, 1’inin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

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