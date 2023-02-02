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Son dakika: Zühtü Arslan yeniden AYM Başkanı

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Giriş Tarihi: 02.02.2023 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023
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Son dakika: Zühtü Arslan yeniden AYM Başkanı

Son dakika haberleri... Anayasa Mahkemesi (AYM) başkanlığına Zühtü Arslan üçüncü kez seçildi. AYM Genel Kurulunda yapılan seçimde Arslan, 15 üyeden 8'inin oyunu aldı.

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