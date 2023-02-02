Son Dakika Korkutan Deprem | Sakarya’da deprem mi oldu? 2 Şubat Perşembe nerede, kaç şiddetinde meydana geldi? AFAD, Kandilli son depremler

Sakarya'da deprem mi oldu sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son dakika haberine göre 2 Şubat Perşembe günü saat 23.25'de 3.0 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem haberini alan vatandaşlar detaylarını araştırmaya başladı. İşte konuya ilişkin merak edilenler...

SAKARYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

2 Şubat Perşembe günü saat 23.25'de 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.