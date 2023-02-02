Son Dakika Korkutan Deprem | Sakarya'da deprem mi oldu? 2 Şubat Perşembe nerede, kaç şiddetinde meydana geldi? AFAD, Kandilli son depremler
Son dakika haberler... Sakarya'da 3.0 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem haberinin ardından vatandaşlar detaylarını araştırmaya başladı. Arama motorlarında "Sakarya'da deprem mi oldu?" "2 Şubat Perşembe nerede, kaç şiddetinde meydana geldi?" soruları araştırılıyor. Peki Sakarya'da deprem ne zaman oldu?
Sakarya'da deprem mi oldu sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son dakika haberine göre 2 Şubat Perşembe günü saat 23.25'de 3.0 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem haberini alan vatandaşlar detaylarını araştırmaya başladı. İşte konuya ilişkin merak edilenler...
SAKARYA'DA DEPREM Mİ OLDU?
2 Şubat Perşembe günü saat 23.25'de 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
DEGIRMENDERE-ERENLER (SAKARYA)
02.02.2023, 23:25:42 TSİ
Büyüklük: 3.0
Derinlik: 13.9 km
SON DEPREMLER
2023.02.02 23:29:49 40.6568 30.4505 11.0 -.- 2.0 -.- DEGIRMENDERE-ERENLER (SAKARYA) İlksel
2023.02.02 23:25:42 40.6672 30.4430 13.9 -.- 3.2 3.0 DEGIRMENDERE-ERENLER (SAKARYA) İlksel
2023.02.02 23:23:10 39.3692 26.2200 13.1 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.02.02 23:12:48 40.6665 30.4687 4.0 -.- 1.3 -.- KAYALARMEMDUHIYE-ERENLER (SAKARYA) İlksel
2023.02.02 23:08:40 40.6620 30.4383 15.7 -.- 3.3 3.0 DEGIRMENDERE-ERENLER (SAKARYA) İlksel
2023.02.02 22:10:37 40.6585 30.4383 15.1 -.- 1.5 -.- DEGIRMENDERE-ERENLER (SAKARYA) İlksel
2023.02.02 20:51:20 38.9803 27.8732 9.5 -.- 1.4 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2023.02.02 20:28:10 34.4575 23.8300 14.2 -.- 3.3 3.3 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2023.02.02 19:03:54 38.3875 30.4533 3.5 -.- 2.5 -.- YIPRAK-DINAR (AFYONKARAHISAR) İlksel
2023.02.02 18:22:31 39.6423 39.8373 2.3 -.- 1.8 -.- PINARLIKAYA-UZUMLU (ERZINCAN) İlksel
2023.02.02 16:20:50 37.6592 30.6760 8.0 -.- 2.0 -.- CAMLIDERE-AGLASUN (BURDUR) İlksel
2023.02.02 16:02:24 38.0657 42.5312 11.9 -.- 2.6 -.- BOLUKLU-HIZAN (BITLIS) İlksel
2023.02.02 15:26:42 39.1195 27.4627 0.0 -.- 1.4 -.- HAMZAHOCALI-KINIK (IZMIR) İlksel
2023.02.02 15:02:30 37.7492 36.2552 14.6 -.- 1.4 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.02 13:58:10 37.7473 30.6575 6.4 -.- 1.4 -.- SAVKOY-(ISPARTA) İlksel
2023.02.02 13:26:54 36.8885 27.7740 7.3 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.02.02 13:21:47 39.4230 43.3690 27.6 -.- 2.2 -.- YANKAYA-TASLICAY (AGRI) İlksel
2023.02.02 13:12:16 40.7738 30.5847 67.9 -.- 1.4 -.- TURKORMANKOY-AKYAZI (SAKARYA) İlksel
2023.02.02 12:36:53 38.8458 44.4238 10.8 -.- 2.8 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2023.02.02 11:03:55 36.8488 28.0430 70.8 -.- 2.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.02.02 10:54:43 36.5113 39.7427 11.9 -.- 2.8 -.- SURIYE İlksel
2023.02.02 10:52:42 35.7488 28.6475 17.7 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2023.02.02 10:12:41 40.3733 33.0752 11.1 -.- 2.0 -.- OKCULAR-CUBUK (ANKARA) İlksel
2023.02.02 09:51:25 39.0030 27.5890 3.7 -.- 1.3 -.- SULEYMANKOY-AKHISAR (MANISA) İlksel
2023.02.02 09:35:45 39.1692 44.5208 2.6 -.- 1.9 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2023.02.02 09:01:48 37.8490 45.4523 10.5 -.- 3.3 -.- IRAN İlksel
2023.02.02 08:25:36 38.3365 27.1998 3.6 -.- 2.3 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.02.02 07:53:12 38.2160 39.1160 5.0 -.- 1.5 -.- KARAKAYA-CUNGUS (DIYARBAKIR) İlksel
2023.02.02 07:37:25 39.0355 28.6047 5.6 -.- 1.5 -.- YESILOBA-DEMIRCI (MANISA) İlksel
2023.02.02 07:34:17 39.1488 28.6798 23.7 -.- 0.9 -.- YENIKOY-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2023.02.02 06:55:15 40.6652 30.4328 7.4 -.- 2.1 -.- DEGIRMENDERE-ERENLER (SAKARYA) İlksel
2023.02.02 06:52:54 39.3790 26.2672 11.2 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.02.02 06:28:34 37.7000 30.2862 15.9 -.- 1.7 -.- BURDUR İlksel
2023.02.02 06:12:29 38.3518 39.3723 5.0 -.- 1.4 -.- UCLERCE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2023.02.02 06:09:12 39.0500 28.6222 5.3 -.- 2.5 -.- ORUCULER-DEMIRCI (MANISA) İlksel
2023.02.02 05:55:50 40.8003 30.9800 5.1 -.- 1.1 -.- YAZLIK-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2023.02.02 05:51:13 39.0380 28.6183 9.1 -.- 1.9 -.- YESILOBA-DEMIRCI (MANISA) İlksel
2023.02.02 05:43:06 39.0357 28.5840 5.0 -.- 3.1 3.0 YESILOBA-DEMIRCI (MANISA) İlksel
2023.02.02 05:40:09 36.5150 27.6807 5.7 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2023.02.02 05:36:41 38.5147 45.0623 8.1 -.- 1.9 -.- IRAN İlksel
2023.02.02 05:21:32 39.3095 33.4752 7.8 -.- 1.6 -.- IKIZLER-KAMAN (KIRSEHIR) İlksel
2023.02.02 05:06:57 38.1553 39.3580 1.4 -.- 1.0 -.- KUYU-CERMIK (DIYARBAKIR) İlksel
2023.02.02 04:49:34 40.4273 28.0235 11.8 -.- 2.0 -.- KARSIYAKA-ERDEK (BALIKESIR) İlksel
2023.02.02 04:35:42 38.3678 28.0083 12.0 -.- 1.4 -.- ARTICAK-ODEMIS (IZMIR) İlksel
2023.02.02 04:24:50 39.3580 26.2398 17.3 -.- 1.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.02.02 04:06:57 39.3682 26.2570 15.0 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.02.02 04:06:25 35.3672 26.8015 3.0 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.02.02 03:59:29 39.0255 28.6292 17.1 -.- 1.6 -.- IMRENLER-DEMIRCI (MANISA) İlksel
2023.02.02 03:48:51 39.0050 28.6833 10.8 -.- 0.8 -.- YIGITLER-DEMIRCI (MANISA) İlksel
2023.02.02 03:46:05 39.0217 28.6405 10.1 -.- 1.3 -.- IMRENLER-DEMIRCI (MANISA) İlksel
2023.02.02 03:43:12 39.0042 28.6003 16.3 -.- 1.3 -.- IMRENLER-DEMIRCI (MANISA) İlksel
2023.02.02 03:17:57 35.6932 25.4863 9.5 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son Dakika Korkutan Deprem | Sakarya'da deprem mi oldu? 2 Şubat Perşembe nerede, kaç şiddetinde meydana geldi? AFAD, Kandilli son depremler
- Survivor Chaby neden yok, elendi mi? 2023 Fenomenler Chaby Han kimdir, kaç yaşında, neden yok?
- Hangi burçlar 2023'de ALTIN TACI TAKACAK? Zenginlik ve Lüks ayaklarına gelecek! Koç, Aslan, kova... PARASAL olarak şanslı ve şansız burçlar listesi
- İŞKUR ŞOFÖR ALIMI BAŞVURU EKRANI | En az lise mezunu 2.529 kamu ve özel sektör şoför alımı! Başvuru şartları neler? Kontenjan dağılımı...
- EYT'liye MAAŞ ŞENLİĞİ | 5.500 TL+TAZMİNAT+PROMOSYON HESABI ÇIKTI! EYT ilk maaşlar ne zaman hesaba geçecek? 4a-4b-4c maaşları nasıl öğrenilir?
- ADANA DEMİRSPOR-FB MAÇ SONUCU | 2 Şubat Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Maç Özeti
- Tarım Kredi MARKET Güncel Katalog | Şubat İNDİRİMLERİNDE YOK YOK! Tiryaki ÇAY 65.90, Salça 34.25, 7 kilo deterjan 109 TL!
- ÖSYM 33 sözleşmeli personel alımı için Bugün SON! Brüt maaşın 2, 3 KATI ÖDEME! Başvuru şartları neler? ÖSYM PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI
- EYT sonrası Kısmı Emeklilik KAPISI | 8 Eylül 1999 öncesine 15 yıl+50, 55, 58, 60 YAŞ DETAYI! 3600 prim günü EYT kapsamına alındı mı?
- TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman, tarih açıklandı mı? 2023 TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI, isim listesi sorgulama ekranı!
- Kızılay KPSS ŞARTSIZ PERSONEL ALIMI başvuru ekranı 2023! En az ilkokul ve lise mezunu alımı yapılacak! Başvuru şartları, kontenjanlar...
- İkinci El Konut Kampanyasında YEŞİL IŞIK YANDI! 2. el konut projesi ne zaman, hangi tarihte? Kredi faiz oranları ne olacak? Öncelikli grupta kimler olacak?