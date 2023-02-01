Yunanistan'dan yeni provokasyon! Aydın açıklarında Türk balıkçılara alçak saldırı: Anında karşılık verildi

Uluslararası hukuku hiçe sayan Yunanistan, bir kez daha provokasyona girişti. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Aydın'ın Didim ilçesi Tekağaç Burnu açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurlarının Türk balıkçı teknelerini taciz ettiğini duyurdu. Bununla da yetinmeyen Yunan tarafı, gerçek mermilerle taciz ateşi açtı. Türk Sahil Güvenliği ise anında karşılık verdi. O anlar saniye saniye kaydedildi.