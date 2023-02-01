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Son dakika | Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza

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Giriş Tarihi: 01.02.2023 Güncelleme Tarihi: 01.02.2023
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Son dakika | Bolu Dağı Tüneli’nde zincirleme kaza

Son dakika haberi...Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tünelinde meydana gelen zincirleme kaza sonrası İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Korkunç kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikameti Bolu Dağı Tüneli'nde otomobil, tır, yolcu otobüsü ve kar tuzlama aracının karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikameti kaza nedeniyle araç trafiğine kapatıldı.

Ekiplerin yaralılara müdahalesi ve çalışmalar sürüyor.

Bolu Dağı Tüneli’nde zincirleme kaza BOLU DAĞI TÜNELİ’NDE ZİNCİRLEME KAZA

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