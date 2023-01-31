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Düğün konvoyu ambulansa yol vermemişti! Bakan Koca duyurdu: 118 bin TL ceza uygulandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.01.2023
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Düğün konvoyu ambulansa yol vermemişti! Bakan Koca duyurdu: 118 bin TL ceza uygulandı

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da ambulansa yol vermeyen düğün konvoyundaki kişilere toplam 118 bin TL ceza uygulandığını duyurdu.

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