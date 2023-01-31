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Başkan Erdoğan Yeni Azerbaycan Partisi Gençler Birliği Başkanı'nı kabul etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.01.2023
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Başkan Erdoğan Yeni Azerbaycan Partisi Gençler Birliği Başkanı’nı kabul etti

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) Gençler Birliği Başkanı Bahtiyar İslamov ve beraberindeki heyeti kabul etti.

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