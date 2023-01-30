Mayıs celbi ne zaman açıklanacak 2023? Mayıs ayı askerlik celp yerleri ne zaman belli olacak? MSB askerlik yerleri sorgulama!

"Mayıs celbi ne zaman açıklanacak 2023?" sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Mayıs celbinde silahaltına alınmayı bekleyenler, kendi celp dönemlerini merak ediyor. Şubat 2023 döneminde silah altına alınacak yedek subay, astsubay adayları askerlik hazırlıklarına başladı.Peki, Peki, Mayıs celbi ne zaman açıklanacak? İşte, haberin detayları...