Mayıs celbi ne zaman açıklanacak 2023? Mayıs ayı askerlik celp yerleri ne zaman belli olacak? MSB askerlik yerleri sorgulama!
Milli Savunma Bakanlığı tarafından Şubat 2023 askerlik yerleri sorgulama ekranı erişime açıldı. Şubat, Mart, Nisan 2023 döneminde silah altına alınacakların yerleri netleşince gözler mayıs celbine çevrildi. Peki, "mayıs celbi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2023?" İşte mayıs celbi hakkında hakkında merak edilenler…
"Mayıs celbi ne zaman açıklanacak 2023?" sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Mayıs celbinde silahaltına alınmayı bekleyenler, kendi celp dönemlerini merak ediyor. Şubat 2023 döneminde silah altına alınacak yedek subay, astsubay adayları askerlik hazırlıklarına başladı.Peki, Peki, Mayıs celbi ne zaman açıklanacak? İşte, haberin detayları...
MAYIS CELBİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSB ASAL tarafından 2023 Mayıs celbi sınıflandırma duyurusu henüz yayınlanmadı. Önümüzdeki günlerde mayıs celbi askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih ile sevk tarihlerinin duyurulması bekleniyor.
ASKERLİK YERLERİ 2023 NASIL ÖĞRENİLİR?
Seçim ve sınıflandırma sonuçları 25 Ocak 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyuruldu. Sonuçlar askerlik şubelerinden veya e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.
ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI
Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dâhil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir.
MSB 2023 ASKERLİK CELP TARİHLERİ
Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır;
Yükümlü Sevk Tarihleri
Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup) 02 Şubat 2023
Er (2'nci Grup) 02 Mart 2023
Er (3'üncü Grup) 06 Nisan 2023
Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devlet'ten veya askerlik şubesinden alabilecektir.
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