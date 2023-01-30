30 Ocak 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Cemevlerine saldıran sanık için adli tıptan rapor talebi! Akli dengesinin yerinde olup olmadığına bakılacak

Cemevlerine saldıran sanık için adli tıptan rapor talebi! Akli dengesinin yerinde olup olmadığına bakılacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.01.2023
ABONE OL
Cemevlerine saldıran sanık için adli tıptan rapor talebi! Akli dengesinin yerinde olup olmadığına bakılacak

Ankara’nın Çankaya ve Mamak ilçelerindeki Alevi sivil toplum kuruluşları ile cemevine saldıran Ahmet Ozan Karaca ile Baver Gül ve Çağdaş Can Bardakçı hakim karşısına çıktı. Mahkemede Karaca’nın avukatı müvekkilinin akli dengesinin yerinde olmadığını söyledi. Mahkeme Karaca’nın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınmasına karar verdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA