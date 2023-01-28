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MSB, F-16'ların eğitim uçuşunu paylaştı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.01.2023
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MSB, F-16’ların eğitim uçuşunu paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, F-16 uçaklarının katılımıyla Karadeniz’de yapılan eğitim uçuşunun görüntülerini paylaştı.

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