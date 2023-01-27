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Terör örgütü PKK elebaşlarından Sabri Ok'un kardeşi Adıyaman'da tutuklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.01.2023
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Terör örgütü PKK elebaşlarından Sabri Ok’un kardeşi Adıyaman’da tutuklandı

Adıyaman merkezli terör operasyonunda, PKK elebaşlarından Sabri Ok'un kardeşinin de aralarında bulunduğu 4 zanlı yakalandı. Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman, yasaklı yayınlar ile suç unsuru olabilecek basılı ve dijital materyal ele geçirildi.

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