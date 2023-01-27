Bilecik'te 109 tonluk rezerv bugün açıldı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Karadeniz gazı için tarih verdi

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bilecik’te Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş Altın Madeni Açılışı ve İlk Altın Dökümü Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu. "Bugüne kadar yaklaşık 70 milyon dolar yatırım gerçekleştirilerek projenin ilk kısmı tamamlandı" diyen Başkan Erdoğan, "Bu tesis, ilk etapta yıllık 2,5 tona kadar altın üretme kapasitesiyle çalışacak." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Mart ayı sonu itibarıyla Karadeniz gazını hanelere vermeye başlıyoruz" diyerek müjdeyi verdi. Başkan Erdoğan, "2000 yılında neredeyse sıfır olan altın üretimimiz 2022 yılında 42 tonla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı." dedi.

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