27 Ocak 2023, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Bilecik'te 109 tonluk rezerv bugün açıldı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Karadeniz gazı için tarih verdi
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bilecik’te Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş Altın Madeni Açılışı ve İlk Altın Dökümü Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu. "Bugüne kadar yaklaşık 70 milyon dolar yatırım gerçekleştirilerek projenin ilk kısmı tamamlandı" diyen Başkan Erdoğan, "Bu tesis, ilk etapta yıllık 2,5 tona kadar altın üretme kapasitesiyle çalışacak." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Mart ayı sonu itibarıyla Karadeniz gazını hanelere vermeye başlıyoruz" diyerek müjdeyi verdi. Başkan Erdoğan, "2000 yılında neredeyse sıfır olan altın üretimimiz 2022 yılında 42 tonla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı." dedi.