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Uludağ Alan Başkanlığı kuruldu

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Giriş Tarihi: 26.01.2023
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Uludağ Alan Başkanlığı kuruldu

Bursa sınırları içinde bulunan ve 2 bin 543 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en büyük kış ve doğa sporları merkezi olan Uludağ'ın korunması, geliştirilmesi ve tanıtılması ile yürütülen faaliyetlerin düzenlenmesini sağlamak üzere Uludağ Alan Başkanlığı'nın kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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