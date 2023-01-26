İstanbullu tiyatroseverler öfkeli! CHP’li İBB’ye tepki yağdı: 109 yıllık tiyatromuzu mahvettiniz

"Bilgisayardan giriyorum 'Çalışma var' diyor. Bileti sadece gişeden satmak nasıl bir şey ya… Sakın ha özür dilemeyin, açıklama yapmayın, hatanızı kabul etmeyin." (thewandering)

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