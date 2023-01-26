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İstanbullu tiyatroseverler öfkeli! CHP'li İBB'ye tepki yağdı: 109 yıllık tiyatromuzu mahvettiniz

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Giriş Tarihi: 26.01.2023 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023
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İstanbullu tiyatroseverler öfkeli! CHP’li İBB’ye tepki yağdı: 109 yıllık tiyatromuzu mahvettiniz

Son dakika haberleri... İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın online bilet satış sitesindeki aksaklık, tiyatroseverleri öfkelendirdi. Sosyal medyada İBB'ye tepki yağdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi çatısı altında hizmet veren Şehir Tiyatroları'nda yaşanan aksaklık, vatandaşı çileden çıkardı.

SÜREKLİ SİSTEM HATASI VERİYOR

Tiyatro gösterilerini izlemek için online bilet almak isteyenler, sitenin sürekli sistem hatası vermesine tepki gösteriyor.

Bilet alamayan, sorunlarını çözecek muhatap da bulamayan vatandaşlar, sosyal medyadan İBB'yi göreve çağrıyor.

İşte o tepkilerden bazıları:

'SAKIN HA ÖZÜR DİLEMEYİN!'
"Ben pes ettim bütün gece PC başında beklemekten. Böyle rezillik görmedim!- (mudboond)",

"103 dakikadır çağrı merkezinin iğrenç müziğini dinliyorum.", (İpkins) "110 dakika sıra bekledim ve telefon yüzüme kapandı." (ipkins)

"Bilgisayardan giriyorum 'Çalışma var' diyor. Bileti sadece gişeden satmak nasıl bir şey ya… Sakın ha özür dilemeyin, açıklama yapmayın, hatanızı kabul etmeyin." (thewandering)

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