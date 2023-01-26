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20 yılda 183 milyar dolar yatırım! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Dünyayı Türkiye’ye bağladık

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.01.2023
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20 yılda 183 milyar dolar yatırım! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Dünyayı Türkiye’ye bağladık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ulaşım ve iletişim altyapısına son 20 yılda 183 milyar dolar üzerinde yatırım yapıldığını söyledi. Karaismailoğlu, “İleri teknoloji büyük ölçekli kara yolu eserleri sayesinde ortaya koyduğumuz başarılarla ülkemizi uluslararası koridora çevirdik, dünyayı Türkiye'ye bağladık” dedi.

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