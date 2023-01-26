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Ekrem İmamoğlu halkın "gazabına" uğradı: 17 bin insanı işten attınız bu sizin adaletiniz?

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 26.01.2023 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023
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Ekrem İmamoğlu halkın gazabına uğradı: 17 bin insanı işten attınız bu sizin adaletiniz?

İBB Başkanı KİPTAŞ Eyüpsultan Yeşilpınar'da protesto edildi. Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasında 'adalet' kelimesinin kullandığı anda ayağa kalkan Birol Durmuş adlı vatandaş, "17 bin insanı işten attınız. Yuvasını yıktınız. Bu mu sizin adaletiniz?" dedi. İBB Başkanı ise "Sen terbiyesizlik yapıyorsun. Ne dediğin de anlaşılmıyor" yanıtını verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eyüpsultan Yeşilpınar'da iştiraki KİPTAŞ tarafından yapılan dönüşümün anahtar teslim töreninde protesto şokuyla karşılaştı.

İBB Başkanı konuşmasında adalet ve şeffaflık kelimelerini kullandığı esnada İSPARK'ta işten çıkartıldığını ve bölgede oturduğunu dile getiren Birol Durmuş adlı vatandaş, "17 bin insani işten çıkardınız. Utanmadan adaletten bahsediyorsunuz. Burada 155 daire teslim edeceksiniz. Yuvasını yıktığınız 17 bin aile ne olacak?" diye bağırdı.

İşsiz kaldıktan sonra kanser hastası olduğunu belirten Durmuş, "Demokratlıktan bahsediyorsunuz. Seçim öncesi sosyal medyada Binali Yıldırım'ı paylaştığım için işten attınız. Bu mu sizin demokratlığınız" dedi.

İşsiz kaldıktan sonra kanser hastası olduğunu belirten Durmuş, "Demokratlıktan bahsediyorsunuz. Seçim öncesi sosyal medyada Binali Yıldırım'ı paylaştığım için işten attınız. Bu mu sizin demokratlığınız" dedi.

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