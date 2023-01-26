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EYT’lilerin ilk maaşı ne zaman yatacak? Asgari ücrete zam olacak mı? Bakan Vedat Bilgin’den A Haber'de duyurdu

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Giriş: 26.01.2023 21:55
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı. Bakan Bilgin, "Asgari ücrete ara zam olur mu?" , "EYT’lilerin ilk maaşı ne zaman yatacak?" sorularına net yanıtlar verdi. İşte detaylar...
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