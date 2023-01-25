25 Ocak 2023, Çarşamba
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Son dakika | Lütfü Türkkan ile Ali Mahir Başarır'ın fezlekesi için gözler 31 Ocak'ta

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.01.2023 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023
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Son dakika | Lütfü Türkkan ile Ali Mahir Başarır’ın fezlekesi için gözler 31 Ocak’ta

Son dakika haberi...TBMM Hazırlık Komisyonu, Lütfü Türkkan ile Ali Mahir Başarır'ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin kararını 31 Ocak Salı günü yapacağı toplantıda verecek.

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