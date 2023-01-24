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Yunanistan'a kaçacaktı! DHKP/C şüphelisi yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.01.2023
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Yunanistan’a kaçacaktı! DHKP/C şüphelisi yakalandı

Son dakika haberleri... Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü DHKP/C şüphelisi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

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