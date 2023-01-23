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Dünyanın yetenek üssü olma yolunda yeni bir adım daha: Uluslararası Kariyer Fuarları

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.01.2023
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Dünyanın yetenek üssü olma yolunda yeni bir adım daha: Uluslararası Kariyer Fuarları

Türkiye’nin, “Dünyanın Yetenek Üssü” olarak konumlandırılması hedefiyle, dört yıldır ülkemizin 23, dünyanın ise 14 farklı noktasında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda başarıyla sürdürülen Kariyer Fuarları bu yıl uluslararası düzeyde, 3 ilimizde gerçekleştirilecek tematik fuarlar ile başlıyor.

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