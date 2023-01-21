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İstanbul'da jandarmadan sahte motor yağı imalathanesine operasyon

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.01.2023
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İstanbul’da jandarmadan sahte motor yağı imalathanesine operasyon

İstanbul Ataşehir'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 70 bin litre sahte madeni motor yağı ele geçirildi. Soruşturmanın devam ettiği öğrenilirken, bir şüpheli de yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ataşehir'de bir iş yerinde tanınmış markalara ait motor yağlarının sahtesinin üretilip piyasaya sürüldüğü tespit edildi.

İmalathaneye düzenlenen operasyonda, üzerinde farklı markalara ait ambalaj ve etiketlerin basılı olduğu 70 bin litre madeni motor yağı ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan şüpheli A.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından "Marka ve Patent Kanunu"na muhalefet suçundan adli makamlara sevk edildi.

Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen diğer şüphelilere yönelik soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.





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