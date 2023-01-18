Manavgat'taki Çardak Barajı bu yıl tamamlanacak
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, bu yıl tamamlanacak Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Çardak Barajı'nın, 10 bin 630 dekar tarım arazisinin sulama maliyetini düşüreceğini, verim ve kazancı artıracağını bildirdi.
Balta, yaptığı yazılı açıklamada, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla suyun her damlasına sahip çıktıklarını belirtti.
Tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak ve tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için etkin çalışmalar yürüttüklerini anlatan Balta, bu kapsamda yapılan Çardak Barajı'ndaki çalışmaların sona yaklaştığını kaydetti.
Balta, gövde dolgusu ve dolusavak imalatlarının devam ettiği projede yüzde 25 fiziki gerçekleşme oranının aşıldığını bilgisini vererek, şunları aktardı:
"İnşaatta ulaşım yolları, malzeme ocağı ulaşım yolu ve vana odası ulaşım yollarını tamamladık. Ayrıca kondüvi, su alma yapısı, ön ve mansap batardosu imalatlarını da bitirdik. Çalışmalarımız kış mevsiminde de aralıksız devam edecek. Bu yıl projeyi bitirip barajda su tutmayı amaçlıyoruz. Baraj sayesinde modern sulama ile tanışacak 10 bin 630 dekar arazide sulama maliyetleri düşecek, verim artacak. Sulu tarıma geçilmesiyle çiftçimiz farklı ürünler ekip dikebilecek. Kazançları artacak. Antalyalı üreticiler, bu yıl rakamlarıyla yılda yaklaşık 45 milyon lira daha fazla kazanacak."
Balta, barajın 7 milyon 500 bin metreküp depolama hacmine sahip olacağını vurguladı.
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