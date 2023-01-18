MİT Başkanı Hakan Fidan Libya Başbakanı Dibeybe ile görüştü

FİDAN-MENFİ GÖRÜŞMESİ

MİT Başkanı Fidan Trablus'ta Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile de görüştü.

Başkanlık Konseyi Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, görüşmede Libya İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hüseyin el-Aib ve Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz'ın da hazır bulunduğu aktarıldı. Açıklamada görüşmenin içeriğine dair detay verilmedi.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns 13 Ocak'ta Libya'nın başkenti Trablus'u ziyaret ederek Başbakan Dibeybe ile bir araya gelmişti.