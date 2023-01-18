MİT Başkanı Hakan Fidan Libya Başbakanı Dibeybe ile görüştü
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile Libya'nın başkenti Trablus’ta bir araya geldi. Görüşmede bölgesel ve uluslararası ortak dosyalar ele alındı.
Libya Başbakanlığının resmi Facebook sayfası Hukumetina'dan yapılan açıklamada, Dibeybe'nin Fidan ile son gelişmeleri değerlendirdiği belirtildi.
Açıklamada, "Başbakan Abdulhamid Dibeybe, Türk Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan'ı Başbakanlık'ta kabul etti. Görüşmede bölgesel ve uluslararası ortak dosyalar ele alındı." ifadelerine yer verildi.
Görüşmede Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş, Devlet Bakanı Adil Cuma ile İletişim ve Siyasi İşler Bakanı Velid el-Lafi'nin de hazır bulunduğu kaydedildi.
FİDAN-MENFİ GÖRÜŞMESİ
MİT Başkanı Fidan Trablus'ta Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile de görüştü.
Başkanlık Konseyi Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, görüşmede Libya İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hüseyin el-Aib ve Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz'ın da hazır bulunduğu aktarıldı. Açıklamada görüşmenin içeriğine dair detay verilmedi.
ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns 13 Ocak'ta Libya'nın başkenti Trablus'u ziyaret ederek Başbakan Dibeybe ile bir araya gelmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kuraları ne zaman çekilecek? ZTK çeyrek final kura takvimi açıklandı mı?
- Survivor kim elendi, gitti? 17 Ocak Survivor 2023 hangi yarışmacı elendi? Ünlüler - Gönüllüler SMS sıralaması...
- Son hafta okula gitmek zorunlu mu, yoklama alınacak mı 2023? Okulun son haftası yoklama var mı?
- Osmaniye depremi son dakika: Osmaniye deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Az önce deprem nerede oldu 2022? AFAD ve Kandilli...
- TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ arsa kura tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu 2023?
- EYT başvuruları başladı mı, ne zaman? EYT ilk maaş ne zaman, hangi ayda yatacak?
- Karne günü ders işlenecek mi 2023? Karneler ne zaman, saat kaçta alınacak 2023?
- EYT şartsız emeklilik için sayaç çalıştı! Emeklilik treni kaçtı zannedenler yanılıyor! 4-5-6 yıl erkene denk! 3.600, 4.200 ve 5.400 prim günü...
- AÖL 2. dönem kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı? Açık Lise yeni dönem kayıt tarihleri ne zaman, belli oldu mu?
- Maaş tablosu belli oldu! 4A, 4B, 4C 6 aylık enflasyon farkı ile emekli maaşları! %30 zam + refah payı yansıdı! Mevcut - yeni çizelge...
- Emekli ikramiyesi yeniden hesaplandı! 2023 emekli bayram ikramiyesine zam gelecek mi? Kim ne kadar ikramiye alacak?
- 2023 Evde Bakım maaşı yatan iller GÜNCEL LİSTE! 17 Ocak Evde Bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?