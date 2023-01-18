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E-devlet neden girilmiyor? 18 Ocak e-Devlet açılmıyor mu? Son durum ne?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.01.2023 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023
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E-devlet neden girilmiyor? 18 Ocak e-Devlet açılmıyor mu? Son durum ne?

Son dakika haberleri... E-Devlet neden girilmiyor sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. 18 Ocak 2023 itibarıyla açıklanan bedelli askerlik sevk yerlerinin ardından sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar giriş sorunuyla karşılaştı. Peki E-devlet neden girilmiyor? 18 Ocak e-Devlet açılmıyor mu?

2023 bedelli askerlik sonuçlarının açıklanmasının ardından bazı adaylar, "e-Devlet Aracılığıyla Giriş E-İmza Bulunamadı" veya "akisp11.dll hatası" ile karşılaştılar. Arama motorlarında, "E-Devlet neden girilmiyor?", "akisp11.dll hatası çözümü" şeklinde araştırmalar hız kazandı. Peki e-Devlet aracılığıyla giriş e-imza bulunamadı hatası nasıl çözülür? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

E-DEVLET NEDEN GİRİLEMİYOR?

Bedelli askerlik sonuçlarını öğrenmek için e-Devlet sistemine giriş yapmak isteyen binlerce aday e-Devlet aracılığıyla giriş e-imza bulunamadı veya akisp11.dll hatası ile karşı karşıya geldiklerini sosyal medya üzerinden duyurdular.

Sosyal medya kullanıcıları, "E-Devlet üzerinden giriş yapmaya çalıştığımda şu hatayı alıyorum." diyerek şu görseli paylaştılar:

E-DEVLET ARACILIĞIYLA GİRİŞ E-İMZA BULUNAMADI VEYA AKİSP11.DLL HATASI ÇÖZÜM

E-Devlet aracılığıyla giriş e-imza bulunamadı veya akisp11.dll hatasıyla karşılaşanların yapması gerekenler şu şekilde:

1-Bilgisayardaki tüm Java, Palma ve ACS Unified PC/SC Driver, AKIS Yöneticileri silin.

2-Kart Okuyucu takılı ise çıkarın

3-Bilgisayarı yeniden başlatın.

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