E-devlet neden girilmiyor? 18 Ocak e-Devlet açılmıyor mu? Son durum ne?

2023 bedelli askerlik sonuçlarının açıklanmasının ardından bazı adaylar, "e-Devlet Aracılığıyla Giriş E-İmza Bulunamadı" veya "akisp11.dll hatası" ile karşılaştılar. Arama motorlarında, "E-Devlet neden girilmiyor?", "akisp11.dll hatası çözümü" şeklinde araştırmalar hız kazandı. Peki e-Devlet aracılığıyla giriş e-imza bulunamadı hatası nasıl çözülür? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...