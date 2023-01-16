Başkan Erdoğan Putin ile görüştü: Barışın tesisi için arabulucu olmaya hazırız

TAHIL KORİDORU VE AMONYAK İHRACI

Tahıl koridoru ve amonyak ihracı konularının da değerlendirildiği görüşmede, Rusya tahılının Türkiye'de una çevrilerek ihtiyacı olan Afrika ülkelerine gönderilmesi projesinde somut adımlar masaya yatırıldı.

"KALICI BARIŞ İÇİN ARABULUCU OLMAYA HAZIRIZ"

Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'e, Rusya ile Ukrayna arasında kalıcı barışın tesisi için arabuluculuk görevini üstlenmeye hazır olduklarını iletti.