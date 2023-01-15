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Çanakkale'de göçmenlere karşı mücadele: 2022 yılında 1328 kaçak yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.01.2023
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Çanakkale’de göçmenlere karşı mücadele: 2022 yılında 1328 kaçak yakalandı

Çanakkale açıklarında yasa dışı göçmen kaçaklığına karşı mücadele eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, 2022 yılında bin 328 kaçak göçmen yakaladı. 10 göçmen kaçakçısı şüphelisi ise gözaltına alındı.

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