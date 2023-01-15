Adalet Bakanı Bozdağ müjdeyi duyurmuştu: Cezaevi yönetmeliğinin detayları belli oldu
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, geçtiğimiz günlerde cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlüleri ilgilendiren yeni bir genelge hazırladıklarını, yönetmelikte değişikliğe gidecekleri müjdesini vermişti. Bakan Bozdağ'ın ipuçlarını verdiği yönetmeliğin detayları ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 15.01.2023
08:51 Güncelleme Tarihi: 15.01.2023
08:51
Adalet Bakanı Bozdağ, geçtiğimiz günlerde Ankara'da gazetecilerle bir araya gelmiş ve son günlerde çok tartışılan yargı başlıklarına ilişkin önemli açıklamalar yapmıştı. Bozdağ, burada yaptığı açıklamada cezaevlerinde tutuklu ve hükümlüleri ilgilendiren yeni bir düzelmeme yaptıklarını duyurmuştu. Bakan Bozdağ'ın ipuçlarını verdiği yönetmeliğin detayları ortaya çıktı.
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ELEKTRİK FATURASI MESKEN TARİFESİNE TABİ OLDU Ceza infaz kurumlarında bulunan çocuk ve kadın hükümlülerin elektrik giderlerinin Devlet bütçesinden karşılanması ve kurumlarda barındırılan hükümlü ve tutukluların elektrik giderlerinin ticarethane abone grubu kapsamından çıkarılarak mesken aboneliğine dâhil edilmesi hususunda anılan Yönetmeliğin "Elektrikli eşyalar" başlıklı 9'uncu maddesinde değişikliğe gidiliyor. Mevcut uygulamada hükümlü ve tutukluların aydınlatma, su ve ısınma giderleri Adalet Bakanlığı tarafından, bunların dışında kendi talepleri ile kullandıkları elektrikli eşyanın elektrik giderleri ise hükümlü ve tutuklular tarafından karşılamakta.
Öte yandan; Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar uyarınca ceza infaz kurumları ticarethane abone grubu kapsamında yer almakta olup ticarethanelere uygulanan fiyat tarifesi üzerinden hükümlü ve tutuklular elektrik faturası ödemekte. Yapılan düzenleme ile ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından mesken abonelikleri için belirlenen ücret tarifesinden faydalandırılmasına imkan sağlandı.
Ayrıca; ceza infaz kurumunca gerçekleştirilen elektrik tedarik ihalesi veya işlemi sonucunda belirlenen elektrik birim fiyatının EPDK'nın belirlediği mesken aboneliğinden daha düşük fiyatta olması halinde hükümlü ve tutuklular düşük olan birim fiyat üzerinden elektrik faturasını ödeyecekler. Bunların yanında, ceza infaz kurumlarında hassas gruplar içeresinde yer alan çocuk ve kadın hükümlülere pozitif ayrımcılık yapılarak tüm elektrik giderlerinin ceza infaz kurumu bütçesinden karşılanacağı düzenleniyor.
HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN BULINDURABİLECEKLERİ GİYİM EŞYALARININ ARTIRILMASINDA DÜZENLEME YAPILDI Hükümlü ve tutukluların ihtiyaçları doğrultusunda oda ve koğuşlarında bulundurabilecekleri giyim eşyalarının artırılmasına ilişkin düzenleme yapılıyor. Mevcut uygulamada hükümlü ve tutukluların yanlarında bulundurabilecekleri eşyalar cins ve miktar olarak tek tek sayılmak suretiyle sınırlandırılmış iken, yapılan düzenleme ile hem hükümlülerin bulundurabilecekleri eşyaların sayısı artırılmış hem de bu eşyaların tek tek sayılması uygulamasından vazgeçilerek beraberinde bulunduracakları eşyalar konusunda hükümlülerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda kendilerine seçme imkânı tanınarak eşya konusunda esnek bir uygulamaya yasal zemin oluşturuldu. Böylece ceza infaz kurumlarında insan hakları standartlarının artırılması hedeflendi.