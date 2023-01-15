Adalet Bakanı Bozdağ müjdeyi duyurmuştu: Cezaevi yönetmeliğinin detayları belli oldu

HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN BULINDURABİLECEKLERİ GİYİM EŞYALARININ ARTIRILMASINDA DÜZENLEME YAPILDI

Hükümlü ve tutukluların ihtiyaçları doğrultusunda oda ve koğuşlarında bulundurabilecekleri giyim eşyalarının artırılmasına ilişkin düzenleme yapılıyor. Mevcut uygulamada hükümlü ve tutukluların yanlarında bulundurabilecekleri eşyalar cins ve miktar olarak tek tek sayılmak suretiyle sınırlandırılmış iken, yapılan düzenleme ile hem hükümlülerin bulundurabilecekleri eşyaların sayısı artırılmış hem de bu eşyaların tek tek sayılması uygulamasından vazgeçilerek beraberinde bulunduracakları eşyalar konusunda hükümlülerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda kendilerine seçme imkânı tanınarak eşya konusunda esnek bir uygulamaya yasal zemin oluşturuldu. Böylece ceza infaz kurumlarında insan hakları standartlarının artırılması hedeflendi.