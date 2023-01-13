Murat Ongun’un bir yalanı daha ifşa oldu! Gerçek dilekçelerle ortaya çıkarıldı

3 DİLEKÇE VERİLDİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarından Kemal Polat imzalı 29 Mart 2022'de verilen dilekçeyle ilk kez reddi hakim talebinde bulunuldu.

Dilekçede, "Adalete olan güvenin zedelenmemesi ve yargılamanın daha sağlıklı bir ortamda yapılabilmesi adına, silahların eşitliği ve adil yargılama ilkesini ihlal eden, tarafsızlığı konusunda şüphe oluşan Sayın Hakim Hüseyin Zengin'in CMK 24/1 kapsamında reddi talebimizin kabulünün karar verilmesine, bu konuda karar verilinceye kadar hiçbir usuli işlemin yapılmaması" ifadelerine yer verildi.