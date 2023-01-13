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Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.01.2023
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Akdeniz’de 4,4 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.31'de Girit Adası'nın güney doğusu açıklarında 4,4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

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