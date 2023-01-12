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Son dakika: Türkiye-Katar 5. Askeri Yüksek Komite toplantısı Doha'da yapıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.01.2023
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Son dakika: Türkiye-Katar 5. Askeri Yüksek Komite toplantısı Doha’da yapıldı

Son dakika haberleri... Katar’ın başkenti Doha’da toplanan Türkiye-Katar 5. Askeri Yüksek Komitesi’nde, askeri ve güvenlik alanlarında iki ülke arasında işbirliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

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