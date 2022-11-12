14 Kasım 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Katarlı isimden gündemi değiştirecek Türkiye itirafı: Muhtacız

Katarlı isimden gündemi değiştirecek Türkiye itirafı: Muhtacız

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.11.2022
ABONE OL
Katarlı isimden gündemi değiştirecek Türkiye itirafı: Muhtacız

Katarlı araştırmacı gazeteci Cabir el-Haremi: Arap dünyasının Türkiye ile ilişkilerine dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. el-Haremi, "Türkiye ile Arapların yakınlaşmasına en çok muhtaç olduğumuz bir dönemden geçiyoruz. Çünkü Türkiye ile herhangi bir Arap ülkesi arasındaki olumlu bir gelişmenin anında Orta Doğu'da yansımalarına tanıklık ediliyor" dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA