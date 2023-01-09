7. Yargı Paketi’nde neler var, ne zaman açıklanacak? 2023 Adalet Bakanlığı 7. Yargı Paketi ne zaman Meclis’e gelecek?

Uyuşturucu imal ve ticaretiyle daha etkin mücadele edilebilmesi için uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu için görevlendirilen gizli soruşturmacının hakim tarafından kamuya açık yerlerde ve iş yerlerinde ses veya görüntü kaydı yapabilmesine imkan sağlanacak.

El konulan maddenin uyuşturucu olduğuna dair kesin rapor alındıktan sonra soruşturma aşamasında sulh ceza hakimliğince bu maddenin müsaderesine ve imhasına karar verilmesi zorunlu hale getirilecek. Böylelikle soruşturma veya kovuşturmanın kesinleşmesi beklenmeden uyuşturucu maddeler imha edilebilecek.