01 Ocak 2023, Pazar
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Brezilya’da resmi temaslarda bulundu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.01.2023
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Brezilya’da resmi temaslarda bulundu

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, devlet başkanlığı görevini devralacak Luiz Inacio Lula da Silva'nın yemin törenine katılmak üzere geldiği Brezilya’da resmi temaslarda bulundu.

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