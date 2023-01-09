Erken seçim olacak mı, tarih öne çekilir mi? 2023 seçimi ne zaman, hangi ayda yapılacak? 18 Haziran 2023...
Erken seçim olacak mı, tarih öne çekilir mi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kamuoyunda konuşulan seçim tarihlerine ilişkin "Kamuoyunda ne konuşuluyorsa hepsi bizim gündemimize gelir" yanıtını verdi. Hal böyle olunca seçim tarihi öne çekilecek mi? sorusunun yanıtı gündemin ilk sırasında yer alıyor. Peki, erken seçim olacak mı, tarih öne çekilir mi? 2023 seçimi ne zaman, hangi ayda yapılacak? 18 Haziran 2023...
Erken seçim olacak mı, tarih öne çekilir mi? 2023 seçimi ne zaman, hangi ayda yapılacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan burada yaptığı açıklamada "Maşallah şu anda bugün karşımda gördüğüm muhteşem katılım Antalya'nın nereye doğru yürüdüğünü gösteriyor, fazla değil 5 ayımız var. 5 ay durmak yok, sandıkları gümbür gümbür patlatmaya hazır mıyız?" dedi. Peki, Erken seçim olacak mı, tarih öne çekilir mi? 2023 seçimi ne zaman, hangi ayda yapılacak? 18 Haziran 2023...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı.
İŞTE O AÇIKLAMALARDAN SATIR BAŞLARI;
Seçimlerin esasında tarihi net belli. Fakat bizim şöyle bir yaklaşımımız var. Haziran ortalarında normal seçim takvimi işlediğinde seçimlerin yapılması mümkün. Birkaç gerekçeyle biz seçim tarihinde bir güncellemenin makul olduğunu düşünüyoruz.
Temel gerekçemiz şu biz istiyoruz ki Türkiye'de demokratik standartlar gereği seçime katılım ne kadar yüksek olabilirse biz milletimizin sandığa ulaşımını oy kullanmasını ne kadar maksimum hale getirebilirsek o kadar güzel bir iş yapmış oluruz.
Dolayısıyla irade sandığa yansısın istiyoruz. Temel motivasyonumuz bu. Böyle baktığımızda istiyoruz ki okullar kapanmadan ve Türkiye'de malum yaz ayı geldiğinde okullar kapandığında insanlar Anadolu'ya gidiyorlar tatile çıkıyorlar. Dolayısıyla Haziran'a kalmadan seçimlerin bu gerekçeyle yani milletimiz iradesi sandığa tam olarak yansıtsın arzumuz isteğimiz gereği bir güncellemenin makul olduğuna inanıyoruz.
Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın bir yetkisi var. Cumhurbaşkanımız eğer kullanmak isterlerse bu yetkiyi kullanabilirler. Malum olduğu üzere bundan 1 sene kadar evvel yine milletin iradesinin sandığa doğru yansıması motivasyonuyla seçim yasasında bir takım değişiklikler olmuştu. Bu 6 Nisan itibariyle 1 seneyi doldurmuş oluyor. 6 Nisan'dan sonraki bir tarihe muhalefet partileri rıza göstermeyeceklerini ifade ediyorlar. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki yetkisini kullanma hakkının var olduğunu görüyoruz düşünüyoruz.
Temel motivasyonumuzdan hareketle yani milletimiz sandığa gitsin hangi partiye oy verecekse hangi adaya oy verecekse gönül rahatlığıyla oy versin. Biz çünkü seçime katılımıyla övünen bir ülkeyiz. Avrupa'da seçime katılımın en yüksek olduğu ülkelerden bir tanesiyiz. Dolayısıyla bunu muhafaza edelim istiyoruz. Buradan baktığımızda yani seçim tarihi güncellemesinin makul olduğuna inanıyoruz. Burada konuşulan tarihler var bu tarihlerden bir tanesi Cumhurbaşkanımız karar aldıktan 60 gün sonra seçime gidecek şekilde değerlendirilebilir.
"BAYRAM SONRASI SEÇİME GİDİLEBİLİR"
Yani bu bahsettiğiniz tarihlerin hepsi hem parti içerisinde konuşuluyor hem Cumhur İttifakı olarak değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Karşılıklı heyetler değerlendirmelerini yaptıktan sonra genel başkanlara iletilecek bu değerlendirmeler. Ama istiyoruz ki bu iş Haziran'a kalmasın. Haziran'dan önce bayram sonrası inşallah bir seçime gidelim. Sandık milletimizin önüne gelsin. Milletimizin iradesi tecelli etsin.
SEÇİM TARİHİ
Kabine Toplantısında gündeme gelmesi muhtemel bir diğer konu da seçim tarihi olarak öne çıkıyor.
18 Haziran 2023 Pazar günü yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin; Nisan ayına da ya Mayıs ayına alınması gündemde. Başkan Erdoğan da geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada seçim tarihleriyle ilgili her konunun gündemlerinde olduğunu açıklamıştı.
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