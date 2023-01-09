Erken seçim olacak mı, tarih öne çekilir mi? 2023 seçimi ne zaman, hangi ayda yapılacak? 18 Haziran 2023...

Temel gerekçemiz şu biz istiyoruz ki Türkiye'de demokratik standartlar gereği seçime katılım ne kadar yüksek olabilirse biz milletimizin sandığa ulaşımını oy kullanmasını ne kadar maksimum hale getirebilirsek o kadar güzel bir iş yapmış oluruz.

Dolayısıyla irade sandığa yansısın istiyoruz. Temel motivasyonumuz bu. Böyle baktığımızda istiyoruz ki okullar kapanmadan ve Türkiye'de malum yaz ayı geldiğinde okullar kapandığında insanlar Anadolu'ya gidiyorlar tatile çıkıyorlar. Dolayısıyla Haziran'a kalmadan seçimlerin bu gerekçeyle yani milletimiz iradesi sandığa tam olarak yansıtsın arzumuz isteğimiz gereği bir güncellemenin makul olduğuna inanıyoruz.