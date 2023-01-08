Seçimler ne zaman? 2023 seçimler erkene çekilecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nda tarihleri açıklayacak mı?
2023 seçimleri için geri sayım başlarken vatandaşlar seçimlerin hangi tarihlerde gerçekleşeceğini öğrenmeye çalışıyor. Siyasi partiler seçim hazırlıklarını sürdürürken Cumhur İttifakının başkan adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan oldu. Millet İttifakı ise hala adayını belirlemedi. Peki seçimler ne zaman? 2023 seçimler erkene çekilecek mi?
Seçimler ne zaman sorusunun cevabı arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Gerçekleşecek 2023 seçimleri için nefesler tutuldu. 9 Ocak Pazartesi günü toplanacak olan Kabinenin gündem maddelerinden birisi ise seçim tarihleri. Gözler Kabine Toplantısı'na çevrilirken vatandaşlar seçim takviminin detaylarını öğrenmeye çalışıyor. Peki seçimler ne zaman? 2023 seçimleri erkene çekilecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nda seçim tarihini açıklayacak mı?
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Yeni yılın ilk kabine toplantısı için tarih verildi. Kabine toplantısı 9 Ocak 2023 Pazartesi günü, Başkan Recep Tayiyp Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak.
Toplantının saatine dair henüz resmi bir açıklama bulunmamakta. Konuya ilişkin detayları ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
SEÇİM TARİHİ
Kabine Toplantısında gündeme gelmesi muhtemel bir diğer konu da seçim tarihi olarak öne çıkıyor.
18 Haziran 2023 Pazar günü yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin; Nisan ayına da ya Mayıs ayına alınması gündemde. Başkan Erdoğan da geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada seçim tarihleriyle ilgili her konunun gündemlerinde olduğunu açıklamıştı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulunarak, "Mevsim şartlarını dikkate alarak belki birazcık öne çekerek tarihini güncelleyeceğimiz 2023 seçimlerinin önemini en iyi sizler biliyorsunuz." demişti.
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