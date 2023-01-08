Türk Dışişleri Bakanlığından Sudan açıklaması
Dışişleri Bakanlığı, Sudan’da imzalanan Çerçeve Anlaşması temelinde yürütülen geçiş sürecinin ikinci aşaması nedeniyle mesaj yayımladı.
Dışişleri Bakanlığından yayımlanan mesajda, "Sudan Cumhuriyeti'nde 5 Aralık 2022 tarihinde imzalanan Çerçeve Anlaşması temelinde yürütülen geçiş süreci uyarınca bugün ikinci aşama görüşmelere başlanmasından memnuniyet duyuyoruz. Söz konusu sürecin, Sudan'daki tüm kesimleri kapsayan geniş bir zeminde ilerletilmesine önem atfediyoruz. Ülkemiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kardeş Sudan halkının yanında yer almayı sürdürecektir" ifadelerine yer verildi.
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