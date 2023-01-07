Bakan Kurum Manavgat’ta afetzedelerin yeni evlerinde misafir oldu

'SÖZ VERMİŞTİNİZ, ALLAH RAZI OLSUN'

Ziyaretine Ulukapı Mahallesi'nde devam eden Bakan Kurum, burada yapılan konut ve ahırları inceledi. Evi yanan Fatma Deniz ile konuşan Bakan Kurum, "İyi misiniz, oturdunuz mu evinize? Güle güle oturun. Allah daha güzel günler nasip etsin. Bir daha acı günleri Allah kimseye yaşatmasın" dedi. Fatma Deniz de "Evim tamamen yandı. Bizim ev orada. 8 Mart 2022'de geldiniz, baktınız, ben sizinle konuştum. O zaman da söz vermiştiniz. Sağ olun Bakanım, benim ev yapılacak mı diye sormuştum. Siz de söz vermiştiniz. Kendi yerimize yapılmadı ama olsun burada iyi çok güzel oldu. Çok memnunuz. Allah razı olsun" diye konuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN