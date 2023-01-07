Ege Denizi’nde deprem son dakika | 7 Ocak az önce deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? SON DEPREMLER

Ege Denizi'nde deprem... AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamalara göre, saat 9.39'da Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Ege Denizi Midilli Adası'nda 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 9.39'da yerin 13.9 kilometre altında gerçekleşen deprem, çevre illerde de hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde, gelen ilk bilgilere göre can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.0, AFAD ise 4.8 olarak duyurdu.

İşte deprem merkez üssü: