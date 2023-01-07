Ege Denizi'nde deprem son dakika | 7 Ocak az önce deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? SON DEPREMLER
Son dakika... Ege Denizi'nde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 9.39'da yerin 13 kilometre altında gerçekleşen deprem, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Tekirdağ ve Bursa gibi birçok ilde hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, gelen ilk bilgilere göre can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. 7 Ocak az önce deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre, son depremler listesi...
Ege Denizi'nde deprem... AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamalara göre, saat 9.39'da Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Ege Denizi Midilli Adası'nda 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 9.39'da yerin 13.9 kilometre altında gerçekleşen deprem, çevre illerde de hissedildi.
Kısa süreli paniğe neden olan depremde, gelen ilk bilgilere göre can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.
Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.0, AFAD ise 4.8 olarak duyurdu.
İşte deprem merkez üssü:
SON DEPREMLER (7 OCAK 2023)
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.01.07 09:39:28 39.3678 26.2522 13.9 -.- 5.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.07 09:31:13 39.3760 26.2457 12.1 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.07 09:26:20 38.3073 27.2502 7.8 -.- 1.7 -.- BELENBASI-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.01.07 09:16:18 38.3553 27.2447 5.4 -.- 1.5 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2023.01.07 09:01:14 39.3762 26.2263 11.8 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.07 09:00:41 39.3887 26.2160 6.7 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.07 08:40:19 39.3938 26.2227 5.8 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.07 08:35:16 39.3827 26.2410 15.1 -.- 2.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.07 08:26:59 39.3767 26.2432 5.4 -.- 1.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.07 08:17:30 39.4060 26.2342 9.8 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.07 07:40:32 39.3732 26.2262 11.3 -.- 2.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.07 07:34:21 39.3848 26.2078 13.5 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.07 07:27:33 39.3832 26.2440 11.0 -.- 2.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.07 07:16:59 39.3820 26.2577 9.1 -.- 2.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
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