07 Ocak 2023, Cumartesi
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Kullanılmış elektronik eşyaların ithaline izin verilmiyor

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Giriş Tarihi: 07.01.2023
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Kullanılmış elektronik eşyaların ithaline izin verilmiyor

Ticaret Bakanlığı'nca kullanılmış veya yenileştirilmiş elektrikli ve elektronik eşyanın ithalatının bakanlığın iznine tabi olduğu, bu eşyaların ithaline izin verilmediği açıklandı.

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