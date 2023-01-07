Bolu'da deprem son dakika! 7 Ocak Bolu depremi şiddeti ve merkez üssü! SON DEPREMLER!
Bolu'da deprem... Kandilli'den yapılan son dakika açıklamasına göre, Bolu'nun Merkez ilçesine bağlı Yeşilköy'de 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 10.55'te yerin 15.1 kilometre altında gerçekleşen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi. Deprem kısa süreli paniğe neden olurken, herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi.
Bolu'da deprem... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, merkez üssü Bolu'nun Merkez ilçesine bağlı Yeşilköy köyünde 3.5 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.
Deprem saat 10.55'te yerin 15.1 kilometre altında meydana geldi.
Kısa süreli paniğe neden olan deprem, çevre ilçelerde de hissedildi.
Deprem sonrası herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.
SON DEPREMLER (7 OCAK 2023)
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.01.07 10:55:49 40.7270 31.4263 15.1 -.- 3.4 -.- YESILKOY-(BOLU) İlksel
2023.01.07 10:46:54 39.4023 26.2238 9.9 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.07 10:45:46 39.3863 26.2450 7.6 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.07 10:44:03 39.3822 26.2445 15.7 -.- 2.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.07 10:30:26 38.3605 27.2380 5.4 -.- 2.0 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2023.01.07 10:03:10 38.3715 27.2313 12.0 -.- 1.7 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2023.01.07 10:02:16 38.3523 27.2552 4.9 -.- 1.4 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2023.01.07 09:59:13 39.3963 26.2380 8.4 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.07 09:58:44 38.3243 27.2233 2.4 -.- 1.5 -.- BELENBASI-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.01.07 09:57:13 38.3603 27.2155 11.1 -.- 3.5 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2023.01.07 09:39:28 39.3678 26.2522 13.9 -.- 5.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.07 09:31:13 39.3760 26.2457 12.1 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.07 09:26:20 38.3073 27.2502 7.8 -.- 1.7 -.- BELENBASI-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.01.07 09:16:18 38.3553 27.2447 5.4 -.- 1.5 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2023.01.07 09:01:14 39.3762 26.2263 11.8 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.07 09:00:41 39.3887 26.2160 6.7 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.07 08:40:19 39.3938 26.2227 5.8 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.07 08:35:16 39.3827 26.2410 15.1 -.- 2.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.07 08:26:59 39.3767 26.2432 5.4 -.- 1.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.07 08:17:30 39.4060 26.2342 9.8 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.07 08:02:37 39.3655 26.2257 10.6 -.- 2.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.07 07:56:35 39.3897 26.2102 5.2 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.07 07:52:11 39.3752 26.2613 10.6 -.- 2.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.07 07:40:32 39.3732 26.2262 11.3 -.- 2.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.07 07:34:21 39.3848 26.2078 13.5 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.07 07:27:33 39.3832 26.2440 11.0 -.- 2.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.07 07:16:59 39.3820 26.2577 9.1 -.- 2.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.07 06:30:59 40.8210 31.0940 8.6 -.- 1.5 -.- BAHCEKOY-(DUZCE) İlksel
2023.01.07 06:24:54 39.3817 26.2527 11.4 -.- 2.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.07 06:24:09 39.3943 26.2185 13.7 -.- 2.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.07 06:13:24 39.3982 26.2117 12.2 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.07 06:09:01 38.4585 38.7925 15.7 -.- 1.9 -.- HABIPUSAGI-BASKIL (ELAZIG) İlksel
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- Bolu'da deprem son dakika! 7 Ocak Bolu depremi şiddeti ve merkez üssü! SON DEPREMLER!
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