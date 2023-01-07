Bolu’da deprem son dakika! 7 Ocak Bolu depremi şiddeti ve merkez üssü! SON DEPREMLER!

Bolu'da deprem... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, merkez üssü Bolu'nun Merkez ilçesine bağlı Yeşilköy köyünde 3.5 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.

Deprem saat 10.55'te yerin 15.1 kilometre altında meydana geldi.

Kısa süreli paniğe neden olan deprem, çevre ilçelerde de hissedildi.

Deprem sonrası herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.