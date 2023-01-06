Aydın Kuşadası'nda deprem son dakika | 6 Ocak Aydın depremi şiddeti ve merkez üssü! SON DEPREMLER
Son dakika... Aydın'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli'den yapılan açıklamaya göre, depremin merkez üssü Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıkları olarak kaydedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Deprem çevre ilçelerde de hissedildi. İşte AFAD ve Kandilli'den alınan verilere göre, 6 Ocak son depremler listesi..
Aydın'da deprem... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 13.32'de yerin 3.6 kilometre altında gerçekleşen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi.
Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.
SON DEPREMLER (6 OCAK 2023)
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.01.06 13:42:20 37.8872 27.2423 5.3 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.06 13:32:18 37.8845 27.2627 3.6 -.- 3.6 3.7 KUSADASI (AYDIN) İlksel
2023.01.06 12:48:18 38.4022 38.4185 14.0 -.- 1.9 -.- YARIMCAHAN-BATTALGAZI (MALATYA) İlksel
2023.01.06 12:33:37 39.8792 28.8193 0.0 -.- 1.7 -.- YENIDANISMENT-ORHANELI (BURSA) İlksel
2023.01.06 12:10:18 40.5430 28.1395 10.0 -.- 1.4 -.- ERDEK ACIKLARI-BALIKESIR (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.01.06 11:24:38 40.9060 23.9703 5.0 -.- 2.4 -.- YUNANISTAN İlksel
2023.01.06 10:32:26 38.3368 27.2103 2.7 -.- 2.5 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2023.01.06 09:53:02 36.0868 27.5593 5.0 -.- 2.6 -.- AKDENIZ REVIZE01 (2023.01.06 09:53:02)
2023.01.06 09:50:02 36.0327 27.5542 8.9 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2023.01.06 09:36:36 36.0485 27.4800 5.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2023.01.06 09:15:10 39.4493 31.5732 0.0 -.- 1.2 -.- BOGURTLEN-SIVRIHISAR (ESKISEHIR) İlksel
2023.01.06 09:04:25 35.6367 25.8628 3.4 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.01.06 08:36:14 35.9457 27.5968 8.9 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2023.01.06 08:03:37 35.5307 25.7257 5.0 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.01.06 07:43:54 36.1418 27.5515 12.6 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2023.01.06 07:15:09 36.8802 27.3667 15.3 -.- 1.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.01.06 06:12:21 35.5817 25.8033 3.5 -.- 3.2 3.2 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.01.06 05:57:39 37.3617 37.0655 2.9 -.- 1.3 -.- ARSLANBEY-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.01.06 04:36:50 37.0628 28.4747 4.0 -.- 1.5 -.- PORTAKALLIK-ULA (MUGLA) İlksel
2023.01.06 04:24:04 37.8210 26.9983 6.8 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.06 04:21:03 37.3933 37.0872 4.2 -.- 1.8 -.- MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.01.06 04:04:25 35.4627 25.7467 17.2 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.01.06 03:52:45 39.9217 42.2263 4.6 -.- 1.4 -.- SEKMAN-HORASAN (ERZURUM) İlksel
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- Aydın Kuşadası'nda deprem son dakika | 6 Ocak Aydın depremi şiddeti ve merkez üssü! SON DEPREMLER
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