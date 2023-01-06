Aydın Kuşadası’nda deprem son dakika | 6 Ocak Aydın depremi şiddeti ve merkez üssü! SON DEPREMLER

Aydın'da deprem... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 13.32'de yerin 3.6 kilometre altında gerçekleşen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.